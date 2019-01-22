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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.01.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Rötar ve uçuş iptaller ortaya yeni bir iş modeli çıkardı

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Rötar ve uçuş iptaller ortaya yeni bir iş modeli çıkardı

Havalimanlarında yaşanan rötarlar ve uçuş iptalleri yeni bir iş modelinin oluşmasına neden oldu. Özellikle yoğun hava trafiğinin yaşandığını Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen şehirlerindeki uçuşlarda uzun rötarlar hatta kimi zaman uçuş iptalleri yolcuların çeşitli mağduriyetlerine yol açabiliyor. Yaşanan mağduriyetlerde yolcuların haklarını arayabilme ihtiyacından yola çıkan iki Türk girişimci Hilal Paksoy ve Selcan Deliboyraz, Hollanda merkezli Flightlaw şirketi ile yolcuların mağduriyetlerine geliştirdikleri online platformla çözüm üretmeye çalışıyor.

Kurdukları internet platformu ile yolcuların, rötar ya da iptal nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri kendilerine ileterek, haklarını hesaplayabileceklerini belirten şirketin yöneticilerinden Selcan Deliboyraz, "Havayolu müşterilerinin haklarının ne olduğunu, yaşadıkları mağduriyetler karşısında neler yapabileceklerini bilmeleri çok önemli. Rötar ya da uçuş iptali yolcuların maddi ya da manevi zararlara uğramasına neden olabiliyor. Oluşan bu zarar karşılığında da yolcuların tazminat hakları bulunuyor ancak yolcular bu durumdan habersiz" diyerek önemli bir ihtiyaç üzerine bu iş fikrini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"Türkiye, Avrupa'dan bir adım önde"

Son yıllarda dijital platformlarda gerçekleştirilen girişimcilik hikâyelerinden birisine imza atan Paksoy ve Deliboyraz, yolcu hakları ve hukuk konusu olan iş modellerini internet ortamına taşıyarak yolcuların taleplerini dijital ortamda alıyor. Hollanda ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki havayolu yolcularına hizmet veren Flightlaw’ın 2015 yılından bu yana Türkiye'deki yolculara da hizmet verdiğini aktaran Paksoy şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği'nin 11.2.2004 tarihli ve (EC)261/2004 sayılı Tüzüğü ve buna paralel olarak hazırlanan SHY yolcu yönetmeliği çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve bu yönetmelik Türkiye'de de uygulanıyor. Ancak Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, havayolu şirketlerine tazminat ödemeye zorlama yetkisi var. Avrupa'daki havacılık genel müdürlüklerinin çoğunda böyle bir yetki yok. Avrupa'da sadece ceza kesiyorlar veya kayıt alıyorlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde yolcu hakları bakımından Türkiye, Avrupa'ya göre bir adım önde diyebiliriz."

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