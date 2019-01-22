Rötar ve uçuş iptaller ortaya yeni bir iş modeli çıkardı
Havalimanlarında yaşanan rötarlar ve uçuş iptalleri yeni bir iş modelinin oluşmasına neden oldu. Özellikle yoğun hava trafiğinin yaşandığını Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen şehirlerindeki uçuşlarda uzun rötarlar hatta kimi zaman uçuş iptalleri yolcuların çeşitli mağduriyetlerine yol açabiliyor. Yaşanan mağduriyetlerde yolcuların haklarını arayabilme ihtiyacından yola çıkan iki Türk girişimci Hilal Paksoy ve Selcan Deliboyraz, Hollanda merkezli Flightlaw şirketi ile yolcuların mağduriyetlerine geliştirdikleri online platformla çözüm üretmeye çalışıyor.
Kurdukları internet platformu ile yolcuların, rötar ya da iptal nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri kendilerine ileterek, haklarını hesaplayabileceklerini belirten şirketin yöneticilerinden Selcan Deliboyraz, "Havayolu müşterilerinin haklarının ne olduğunu, yaşadıkları mağduriyetler karşısında neler yapabileceklerini bilmeleri çok önemli. Rötar ya da uçuş iptali yolcuların maddi ya da manevi zararlara uğramasına neden olabiliyor. Oluşan bu zarar karşılığında da yolcuların tazminat hakları bulunuyor ancak yolcular bu durumdan habersiz" diyerek önemli bir ihtiyaç üzerine bu iş fikrini hayata geçirdiklerini dile getirdi.
"Türkiye, Avrupa'dan bir adım önde"
Son yıllarda dijital platformlarda gerçekleştirilen girişimcilik hikâyelerinden birisine imza atan Paksoy ve Deliboyraz, yolcu hakları ve hukuk konusu olan iş modellerini internet ortamına taşıyarak yolcuların taleplerini dijital ortamda alıyor. Hollanda ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki havayolu yolcularına hizmet veren Flightlaw’ın 2015 yılından bu yana Türkiye'deki yolculara da hizmet verdiğini aktaran Paksoy şöyle devam etti:
"Avrupa Birliği'nin 11.2.2004 tarihli ve (EC)261/2004 sayılı Tüzüğü ve buna paralel olarak hazırlanan SHY yolcu yönetmeliği çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve bu yönetmelik Türkiye'de de uygulanıyor. Ancak Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, havayolu şirketlerine tazminat ödemeye zorlama yetkisi var. Avrupa'daki havacılık genel müdürlüklerinin çoğunda böyle bir yetki yok. Avrupa'da sadece ceza kesiyorlar veya kayıt alıyorlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde yolcu hakları bakımından Türkiye, Avrupa'ya göre bir adım önde diyebiliriz."
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