Root nedir? Android telefona ve tablete root atma ne anlama gelir?

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Root kelimesi, Windows işletim sisteminde karşılaştığımız Administrator'un karşılığıdır. Bir Android cihaza root atmak, dosyalarla ilgili düzenleme, silme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Böylece, sistem üzerince birtakım değişiklikler yapılabilmesine ve root erişiminin gerekli olduğu uygulamaların kullanılmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcıların Android işletim sisteminin kullanıldığı akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarda kontrolüne olanak tanır. Eğer bir cihaza root erişimi sağlanamazsa, cihaz kontrol edilemez. Fakat, root yetkisi varsa kök klasöre erişim sağlandığı için bütün dosyalara müdahale edilebilir.

Root atma ise cihazdaki uygulamalara tam erişim sağlanması ve kontrol edilmesi için çeşitli alternatifler sunar. Android telefona ve tablete root atma ise, Android kullanıcılarının telefon ya da tabletlerine yükledikleri uygulamalara tam müdahale yetkisi verir. Sistem dosyalarıyla ilgil işlemler, önceden yüklenen uygulamaları kaldırma ve tehlikeli olabilecek işlemler için rooting işlemi önemlidir. Root atma işlemi yapılmadan önce sistem, kullanıcının onayını sorar ve uygulamayı yükler. Root atmak, cihazın performansını artırır ve kişisel işlemlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.