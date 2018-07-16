Rolls Royce şimdi de uçan taksi yapıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
16.07.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Rolls Royce şimdi de uçan taksi yapıyor!

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Rolls Royce şimdi de uçan taksi yapıyor!

Otomotiv devi Rolls royce aynı arabaları gibi lüks olacak yeni bir projeyle geliyor. İşte karşınızda en lüks uçan taksi...

Uber'in daha önce uçan taksi projesi başlattğını ve bir filo kuracağını öğrenmiştik. Şirket, henüz projelerinde sonuca varamadan yeni bir rakiple karşı karşıya. Şirket, yaptığı lüks otomobillerle biliniyor. Sahip olduğu kitleye şimdi ise bir uçan taksi sunmayı hedefliyor.

Rolls Royce'un yeni taksisi, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacak ve maksimum 5 yolcu taşıyabilecek. Hibrid teknolojiye sahip olacak uçan taksinin türbinleri ise 500 kW'lik bir güç ile çalışacak. Enerji depolayacak bile olsa yine de yakıt almanız gereken durumlar olacağı ilk söylenenler arasında.

Kalabalık şehirler baz alınarak başlatılan proje, üretici Rolls Royce olunca lüks yaşamı akıllara getiriyor. Şu an yalnızca 3D yazıcı ile taslağı hazırlanan proje her şey yolunda gittiği taktirde 2020'de ilk uçuşunu gerçekleştirebilir.

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