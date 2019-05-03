ROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı
GeriTeknoloji ROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
03.05.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

ROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı

ASUS Republic of Gamer(ROG) tarafından Esma Sultan’da düzenelenen ROG Re:Define 2019 etkinliğinde Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye’den 100’den fazla basın mensubunun katılımıyla ROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı.

ROG 2019 ürün ailesi oyuncuların, içerik oluşturucuların ve üst düzey kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılarken sunduğu kullanım kolaylığıyla dikkati çeken yeni modelleri ve güncellenmiş sistemleri bir arada sunuyor.

ROG oyuncu deneyimini geliştirmek için dizüstü bilgisayarıları ROG Mothership ile yeniden tanımladı. Standart bir dizüstü bilgisayardan farklı olarak soğutma sistemine arkadaki hava akışına sınırsız erişim sağlamak için uzunlamasına duran bir tasarıma sahip ROG Mothership dizüstü bilgisayar tasarımına getirdiği yeni teknolojiyle dikkatleri üzerinde topladı. Bu ürün aynı zamanda kablolu ve kablosuz klavye kullanım opsiyonlarını da beraber sunuyor.

ROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı

ROG Mothership, hem üst düzey oyuncular hem de ciddi içerik üreticileri için ekran farklı seçenekleriyle geliyor. Ultra hızlı FHD paneli, yüksek tempolu oyunlar için gerçek üç haneli FPS deneyimini yaşamak isteyen oyuncuları tatmin etmek için 3 ms yanıt süresiyle 144Hz'de yenileniyor. 60Hz 4K UHD alternatifi, çok çeşitli renk paleti için inanılmaz ayrıntı ve tam Adobe RGB renk gamı kapsamı ile yaratıcı işlemler için mükemmel dengeyi sunuyor.

Zephyrus S GX502 - Çok Yönlü Kullanım

Yeni GX502 serisi dar alanlarda daha iyi çalışan daha geleneksel bir yerleşim düzeni düşünülerek tasarlandı. Hem ileri düzey oyuncuları hem de profesyonel içerik oluşturucuları memnun etmek için yapılan bu dizayn sayesinde, Zephyrus çok yönlü bir ürün olarak öne çıkıyor.

ROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı

18,9 mm inceliğinde ve sadece 2 kg ağırlığında olan makine sunduğu güce rağmen oldukça kolay taşınabilir bir tasarıma sahip. Kompakt kasaya rağmen içinde performansı maksimize eden RAID 0 dizisinde yapılandırılabilen çift M.2 SSD'ler için yer bulunuyor.

Yükseltilmiş ses ve kulaklık çıkışı için gürültüyü ve bozulmayı azaltan, daha geniş dinamik aralıkla yüksek kalitede ses sağlayan bir ESS SABER DAC kullanıypr. RangeBoost ile güçlendirilmiş gigabit sınıfı Wi-Fi, kablosuz rahatlık ve kablolu performans arasında seçim yapmak için bir gigabit Ethernet jakı ile desteklenmektedir. 

Zephyrus M GU502

Zephyrus M GU502, 3ms tepki süresine sahip PANTONE onaylı 144Hz ve 240Hz ekran seçeneklerine sahip. USB-C şarj desteği NVIDIA Optimus teknolojisi ile birlikte gelirken ve bilgisayarın güç kaynağına bağlı değilken daha uzun süre dayanmasını sağlar. Yapılan testlerde, 76Wh batarya tek bir şarjla 8 saatin üzerinde çalışma süresine ulaşıyor.

ROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı


GeForce RTX 2060 GPU'ya kadar olan sistem popüler oyunlarda üç basamaklı FPS hızına ulaşmak için yeterli grafik gücü sağlıyor. Çipin serin kalması için AAS gerekmez; Termik modülün güçlü fanları ve dört soğutucusu onsuz bile GPU'yu Turbo Mod'da ROG Boost ile 90W'de 1435MHz'e kadar hızlandırmak için yeterince etkilidir.

Strix Serisi

En yeni Strix serisi dizüstü bilgisayarlar temel oyun özelliklerine sahip uygun fiyatlı Strix G versiyonlarının yanı sıra e-spor için optimize edilmiş SCAR III ve Hero III versiyonlarına da sahip.

Aura Sync aydınlatmasının sağladığı kişiselleştirilmiş stili, gövdesini saran bir ışıkla dikkatleri üzerine çekiyor. Kasanın keskin hatları, çıkarmak için özel aletler gerektirmeyen standart Phillips vidaları sayesinde öne çıkarken, tüm parçalar ulaşılabilir duruma geliyor. Kasanın altındaki daha küçük kancalarla birlikte, alt paneli ayırmayı ve içine erişilmesini kolaylaştırıyor. Kasanın açılması 32GB RAM desteğine sahip çift SO-DIMM yuvalarını ve farklı depolama özellikleri için esnekliğe sahip hem M.2 hem de 2,5 inç sürücü yuvalarını ortaya çıkarıyor.

Espor’daki oyuncunuz: Strix SCAR III veya Hero III

Strix SCAR III, iç yüzeyindeki Gunmetal motif oyuncu ruhunu yansıtırken, Hero III Midnight Black tasarımıyla öne çıkıyor. Bu özel tasarım, kasaya özenle yerleştirilen ve dizüstü bilgisayara daha fazla kişiselleştirme sunan yeni ROG Keystone'a ilham vermiştir. Bu NFC özellikli cihaz fiziksel bir anahtar gibi davranır; yerleştirme, sistem aydınlatmasını ve Armory Crate profillerini temel alarak diğer ayarları değiştirebilir ve önemli dosyaları gizleyen ve şifreleyen gizli Shadow Drive'a erişim sağlayabilir.

SCAR III'te bulunan yüksek yenileme hızlı ekran, özellikle hızlı tempolu FPS oyunlarında ve yüksek-seviyeli oyunlarda avantaj sağlıyor. 144Hz alternatifi hala inanılmaz derecede hızlı; 3ms griden griye tepki süresi 240Hz paneliyle eşleşmekte ve minimum bulanıklaşma veya gölgelenme ile özellikle hareketli bir görüntü oluşturuyor.

ROG Boost, GPU’yu 115W’da 1440MHz’e çıkarıyor ve bu da ekrandan yüksek verim almak için gereken yüksek kare hızlarını sunmaya yardımcı oluyor. İşlemci seçenekleri, sekiz çekirdekli tasarımı, aynı makinede oyun oynamaya ve akış yapmaya yardımcı olabilecek çoklu görev geliştirme yeteneği ekleyen Core i9-9880H'ye yükselmekte ve video düzenleme ve 3D oluşturma gibi daha ciddi çalışmalar sağlanıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?