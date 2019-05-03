ROG ailesinin yeni düzüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı

ROG 2019 ürün ailesi oyuncuların, içerik oluşturucuların ve üst düzey kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılarken sunduğu kullanım kolaylığıyla dikkati çeken yeni modelleri ve güncellenmiş sistemleri bir arada sunuyor.



ROG oyuncu deneyimini geliştirmek için dizüstü bilgisayarıları ROG Mothership ile yeniden tanımladı. Standart bir dizüstü bilgisayardan farklı olarak soğutma sistemine arkadaki hava akışına sınırsız erişim sağlamak için uzunlamasına duran bir tasarıma sahip ROG Mothership dizüstü bilgisayar tasarımına getirdiği yeni teknolojiyle dikkatleri üzerinde topladı. Bu ürün aynı zamanda kablolu ve kablosuz klavye kullanım opsiyonlarını da beraber sunuyor.



ROG Mothership, hem üst düzey oyuncular hem de ciddi içerik üreticileri için ekran farklı seçenekleriyle geliyor. Ultra hızlı FHD paneli, yüksek tempolu oyunlar için gerçek üç haneli FPS deneyimini yaşamak isteyen oyuncuları tatmin etmek için 3 ms yanıt süresiyle 144Hz'de yenileniyor. 60Hz 4K UHD alternatifi, çok çeşitli renk paleti için inanılmaz ayrıntı ve tam Adobe RGB renk gamı kapsamı ile yaratıcı işlemler için mükemmel dengeyi sunuyor.

Zephyrus S GX502 - Çok Yönlü Kullanım



Yeni GX502 serisi dar alanlarda daha iyi çalışan daha geleneksel bir yerleşim düzeni düşünülerek tasarlandı. Hem ileri düzey oyuncuları hem de profesyonel içerik oluşturucuları memnun etmek için yapılan bu dizayn sayesinde, Zephyrus çok yönlü bir ürün olarak öne çıkıyor.





18,9 mm inceliğinde ve sadece 2 kg ağırlığında olan makine sunduğu güce rağmen oldukça kolay taşınabilir bir tasarıma sahip. Kompakt kasaya rağmen içinde performansı maksimize eden RAID 0 dizisinde yapılandırılabilen çift M.2 SSD'ler için yer bulunuyor.



Yükseltilmiş ses ve kulaklık çıkışı için gürültüyü ve bozulmayı azaltan, daha geniş dinamik aralıkla yüksek kalitede ses sağlayan bir ESS SABER DAC kullanıypr. RangeBoost ile güçlendirilmiş gigabit sınıfı Wi-Fi, kablosuz rahatlık ve kablolu performans arasında seçim yapmak için bir gigabit Ethernet jakı ile desteklenmektedir.

Zephyrus M GU502



Zephyrus M GU502, 3ms tepki süresine sahip PANTONE onaylı 144Hz ve 240Hz ekran seçeneklerine sahip. USB-C şarj desteği NVIDIA Optimus teknolojisi ile birlikte gelirken ve bilgisayarın güç kaynağına bağlı değilken daha uzun süre dayanmasını sağlar. Yapılan testlerde, 76Wh batarya tek bir şarjla 8 saatin üzerinde çalışma süresine ulaşıyor.







GeForce RTX 2060 GPU'ya kadar olan sistem popüler oyunlarda üç basamaklı FPS hızına ulaşmak için yeterli grafik gücü sağlıyor. Çipin serin kalması için AAS gerekmez; Termik modülün güçlü fanları ve dört soğutucusu onsuz bile GPU'yu Turbo Mod'da ROG Boost ile 90W'de 1435MHz'e kadar hızlandırmak için yeterince etkilidir.



Strix Serisi



En yeni Strix serisi dizüstü bilgisayarlar temel oyun özelliklerine sahip uygun fiyatlı Strix G versiyonlarının yanı sıra e-spor için optimize edilmiş SCAR III ve Hero III versiyonlarına da sahip.



Aura Sync aydınlatmasının sağladığı kişiselleştirilmiş stili, gövdesini saran bir ışıkla dikkatleri üzerine çekiyor. Kasanın keskin hatları, çıkarmak için özel aletler gerektirmeyen standart Phillips vidaları sayesinde öne çıkarken, tüm parçalar ulaşılabilir duruma geliyor. Kasanın altındaki daha küçük kancalarla birlikte, alt paneli ayırmayı ve içine erişilmesini kolaylaştırıyor. Kasanın açılması 32GB RAM desteğine sahip çift SO-DIMM yuvalarını ve farklı depolama özellikleri için esnekliğe sahip hem M.2 hem de 2,5 inç sürücü yuvalarını ortaya çıkarıyor.

Espor’daki oyuncunuz: Strix SCAR III veya Hero III



Strix SCAR III, iç yüzeyindeki Gunmetal motif oyuncu ruhunu yansıtırken, Hero III Midnight Black tasarımıyla öne çıkıyor. Bu özel tasarım, kasaya özenle yerleştirilen ve dizüstü bilgisayara daha fazla kişiselleştirme sunan yeni ROG Keystone'a ilham vermiştir. Bu NFC özellikli cihaz fiziksel bir anahtar gibi davranır; yerleştirme, sistem aydınlatmasını ve Armory Crate profillerini temel alarak diğer ayarları değiştirebilir ve önemli dosyaları gizleyen ve şifreleyen gizli Shadow Drive'a erişim sağlayabilir.



SCAR III'te bulunan yüksek yenileme hızlı ekran, özellikle hızlı tempolu FPS oyunlarında ve yüksek-seviyeli oyunlarda avantaj sağlıyor. 144Hz alternatifi hala inanılmaz derecede hızlı; 3ms griden griye tepki süresi 240Hz paneliyle eşleşmekte ve minimum bulanıklaşma veya gölgelenme ile özellikle hareketli bir görüntü oluşturuyor.



ROG Boost, GPU’yu 115W’da 1440MHz’e çıkarıyor ve bu da ekrandan yüksek verim almak için gereken yüksek kare hızlarını sunmaya yardımcı oluyor. İşlemci seçenekleri, sekiz çekirdekli tasarımı, aynı makinede oyun oynamaya ve akış yapmaya yardımcı olabilecek çoklu görev geliştirme yeteneği ekleyen Core i9-9880H'ye yükselmekte ve video düzenleme ve 3D oluşturma gibi daha ciddi çalışmalar sağlanıyor.