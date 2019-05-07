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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.05.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Rocket Lab yörüngeye 3 uydu fırlattı

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Rocket Lab yörüngeye 3 uydu fırlattı

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Rocket Lab, ABD Hava Kuvvetleri adına 3 ileri teknoloji uydusunu uzaya fırlattı.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Rocket Lab, 2 küçük küp uydu ile 1 iletişim uydusunu, Elektron roketiyle pazar günü Yeni Zelanda'daki fırlatma üssünden yörüngeye yolladı.

Şirketten yapılan açıklamada "STP-27RD" adı verilen misyon kapsamında uzaya fırlatılan uyduların ABD Hava Kuvvetlerinin kullanımı için tasarlanmış ileri teknoloji uydular olduğu belirtildi.

"Falcon Yörünge Enkaz Deneyi" (Falcon ODE) adı verilen küp uydunun uzaydaki uydu enkazlarının yer sistemleri tarafından takibi için tasarlandığı, "Uzay Tak-Çalıştır Mimari Araştırma Küp Uydusu 1" (SPARC-1) adı verilen diğerinin ise çok küçük boyutlardaki havacılık donanımlarını test etmek için kullanılacağı ifade edildi.

"Harbinger" adı verilen daha büyük boyuttaki uydunun ise York Uzay Sistemleri adı özel şirket tarafından ABD Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere geliştirilen bir iletişim uydusu olduğu kaydedildi.

Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon roketleri gibi ağırlığı birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşıyamaya odaklanıyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan iki aşamalı roket, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.

Şirketin Yeni Zelanda'da fırlatma üssü, dünyada uzaya fırlatış yapılan özel bir şirkete ait ilk platform olmuştu.

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