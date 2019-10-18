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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber: AA, Fotoğraf: Alamy
18.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Rocket Lab, bugüne kadarki en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı

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Rocket Lab, bugüne kadarki en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Rocket Lab, en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Amerikan uydu ve uzay aracı operatörü Astro Digital şirketinin Palisade uydusu, Rocket Lab'ın ürettiği Electron mekiği ile Dünya yüzeyinden bin kilometre fazla yükseklikteki Orta Alçak Yörünge'ye gönderildi.

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğu sahilindeki Mahia Yarımadası'nda bulanan şirkete ait platformdan yapılan fırlatış, şirketin bugüne dek yaptığı en yüksek irtifalı uydu fırlatışı oldu.

Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi özel mekik ve uzay aracı üreticilerinin yaptığı roketlerin gibi ağırlığı birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kilograma kadar daha hafif yükleri taşıyabiliyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan roket, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.

Şirketin kendi işlettiği platformdan yapılan bir fırlatışın maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar. Kıyaslama yapmak gerekirse NASA'nın Mars'a insanlı uzay araçları yollamak üzere inşa ettiği SLS mekiğinin uçuş başına maliyetinin 500 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Şirketin Yeni Zelanda'da fırlatma üssü, özel bir şirkete ait ilk platform olmuştu.

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