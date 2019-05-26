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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
26.05.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Robotlarıyla yarışan genç mucitler ödüllerini aldı

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Robotlarıyla yarışan genç mucitler ödüllerini aldı

İzmir'de, çeşitli ülkelerden genç mucitlerin robotlarıyla yarıştığı "FIRST LEGO League (FLL) Open International Turkey"de dereceye giren mucitlere ödülleri verildi.

Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun ödül töreninde konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, tüm katılımcıları tebrik etti.

Katılımcılardan çok şey öğrendiklerini belirten Demir, "Uzay çöpünden sürdürülebilir yiyecek ürünlerine, astronotların fiziksel sağlığından psikolojik durumuna kadar birçok yenilikçi çözüm gördük. Sıra dışı stratejileri olan inanılmaz robotlara şahit olduk. 40 ülkeden 82 takım burada harika bir iş çıkardı. Hepinizi tebrik ederim." dedi.

Takım koçlarına, gönüllülere ve çocuklarını yalnız bırakmayan ailelere de teşekkür eden Prof. Dr. Demir, "Paylaştığımız değerler bugün bizi buraya getirdi ve en önemlisi de bu değerler bizi daima birleştirecek. Çünkü bilim birleştirir." diye konuştu. 

Ödül törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tüm katılımcılara katılımları için teşekkür etti.

- Birincilik Güney Koreli ekibin oldu

Törende 17 farklı kategoride ödüle layık görülen mucitlere ödülleri verildi.

Şampiyonluk sıralamasında ise birinciliğe layık görülen Güney Kore'den "Red" takımı, ödülünü Başkan Soyer'den aldı.

İkincilik ödülünü İsviçre'den gelen "Mindfactory" takımı ve üçüncülük ödülünü ise Slovakyalı "Talentumsap" ekibi kazandı.

Yarışmaya katılan 7 Türk takımından 4'ü, "Duyarlı Profesyonellik" ve "Araştırma" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Dereceye girenlerin yanı sıra tüm takımlara da madalya verildi.

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