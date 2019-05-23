Robotlarıyla yarışacak dünya çocukları İzmir'de buluştu

Tüm dünyadan 40 bin takım ve 320 bin katılımcının yer aldığı turnuvaların uluslararası finaline, ABD, Avusturalya, Lübnan ve Uruguay'ın yanı sıra Türkiye'de İzmir ev sahipliği yapıyor.

Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Suat Çağlayan, genç mucitlerin kentte buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzmir'i çok seveceksiniz ve İzmir'i bir kere tanıdıktan sonra tekrar gelmek isteyeceksiniz." dedi.

FLL'nin yetenekli çocuklara, gençlere fırsatlar sunduğuna işaret eden Çağlayan, "Çocuklar belli bir konu hakkında araştırma yapıyor takımlarıyla birlikte. Planlama, programlama, robotlarlarla test etmeyi öğreniyorlar. Bu takım çalışmaları da son derece eğlenceli bir ortamda oluyor. FLL'nin zeka gelişimine çok büyük bir katkısı var." diye konuştu.

Açılışa video bağlantıyla katılan NASA'da çalışan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da uzayda pek çok problem bulunduğunu, çocukların bu alanda çözümler üretmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Yıldız, "pahalı bir hobi" şeklinde değerlendirdiği uzayın çok da eğlenceli olduğunu ifade etti.

Uzay çalışmalarında gelişmiş teknolojiler kullandıklarını anlatan Yıldız, "Herkesin kendine göre başarılı olacağını düşünüyorum. Bu tür yarışlar sizler için faydalı. Bu sayede bir sürü değişik insanla tanışıyorsunuz, yeni bir ülke tanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tüm dünyadan öğrencilerin deneyimlerini burada payalaşacağını dile getiren Demir, organizasyonun bilimsel çalışmaların yanı sıra dostluk edinme açısında çok verimli olduğunu kaydetti.

82 takım yarışacak

Genç mucitler bu yıl "Into Orbıt: Uzay Serüveni" teması kapsamında, uzaydaki problemlerin çözümü için robotlar tasarladı.

Kendi ülkelerindeki ulusal turnuvalarda dereceye giren 40 ülkeden 82 takım, İzmir'deki uluslararası finalde yarışacak.

25 Mayıs'ta sona erecek organizasyon kapsamında partiler, geziler ve çeşitli aktiviteler de yapılacak. Böylece 800 katılımcının İzmir'i tanıması sağlanacak.