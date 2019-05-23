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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.05.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Robotlarıyla yarışacak dünya çocukları İzmir'de buluştu

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Robotlarıyla yarışacak dünya çocukları İzmir'de buluştu

İzmir'de, çeşitli ülkelerden genç mucitlerin robotlarıyla yarışacağı FIRST LEGO League (FLL) Open International Turkey başladı.

Tüm dünyadan 40 bin takım ve 320 bin katılımcının yer aldığı turnuvaların uluslararası finaline, ABD, Avusturalya, Lübnan ve Uruguay'ın yanı sıra Türkiye'de İzmir ev sahipliği yapıyor.

Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Suat Çağlayan, genç mucitlerin kentte buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzmir'i çok seveceksiniz ve İzmir'i bir kere tanıdıktan sonra tekrar gelmek isteyeceksiniz." dedi.

FLL'nin yetenekli çocuklara, gençlere fırsatlar sunduğuna işaret eden Çağlayan, "Çocuklar belli bir konu hakkında araştırma yapıyor takımlarıyla birlikte. Planlama, programlama, robotlarlarla test etmeyi öğreniyorlar. Bu takım çalışmaları da son derece eğlenceli bir ortamda oluyor. FLL'nin zeka gelişimine çok büyük bir katkısı var." diye konuştu.

Açılışa video bağlantıyla katılan NASA'da çalışan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da uzayda pek çok problem bulunduğunu, çocukların bu alanda çözümler üretmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Yıldız, "pahalı bir hobi" şeklinde değerlendirdiği uzayın çok da eğlenceli olduğunu ifade etti. 

Uzay çalışmalarında gelişmiş teknolojiler kullandıklarını anlatan Yıldız, "Herkesin kendine göre başarılı olacağını düşünüyorum. Bu tür yarışlar sizler için faydalı. Bu sayede bir sürü değişik insanla tanışıyorsunuz, yeni bir ülke tanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tüm dünyadan öğrencilerin deneyimlerini burada payalaşacağını dile getiren Demir, organizasyonun bilimsel çalışmaların yanı sıra dostluk edinme açısında çok verimli olduğunu kaydetti.

82 takım yarışacak

Genç mucitler bu yıl "Into Orbıt: Uzay Serüveni" teması kapsamında, uzaydaki problemlerin çözümü için robotlar tasarladı.

Kendi ülkelerindeki ulusal turnuvalarda dereceye giren 40 ülkeden 82 takım, İzmir'deki uluslararası finalde yarışacak. 

25 Mayıs'ta sona erecek organizasyon kapsamında partiler, geziler ve çeşitli aktiviteler de yapılacak. Böylece 800 katılımcının İzmir'i tanıması sağlanacak.

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