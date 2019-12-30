Robotların yükselişi devam ediyor

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Almanya’nın öncülüğünde başlayan Endüstri 4.0 akımı, başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına aldı. İş süreçlerine otomasyon sistemlerinin katılması, internet ve dijitalleşmenin eklenmesi, robot kullanımındaki artış ile sektörde robotik sistemler söz sahibi olmaya başladı.

Günümüzün üretim merkezi olarak anılan Çin de bu akıma uyum sağlayarak, robotik sistemleri kullanmak için çeşitli stratejiler geliştiriyor.

Wuhan Üniversitesi Kalite Geliştirme Stratejisi Enstitüsü, Çin’deki 2000 şirketi inceleyerek robot kullanım istatistiklerini inceledi. Araştırma sonuçlarına göre önümüzdeki 5 yıllık süreçte, Çin’deki işçilerin yüzde 5’ini robotlar oluşturacak.

İstatistiklerde, 2008’de yüzde 12 olan robot kullanım oranının 2017’de yüzde 37’ye çıktığı görülüyor. 2015’ten 2017’ye olan 2 yıllık süreçte ise yüzde 8,1’den yüzde 13,4’e yükselme yaşandı. Yıllık yüzde 57 olan bu büyüme, Çin’de robotik kullanımında parabolik bir büyüme yaşandığını gösteriyor. Aynı iki yıllık süreçte, ortaokul veya daha düşük bir eğitim derecesine sahip olan çalışanların yüzde 9,4’ünün yerini robotlar aldı.

Uluslararası Robotik Federasyonu'na (IFR) göre Çin, otomasyonda küresel bir lider haline geldi. IFR Başkanı Joe Gemma, yıllık satışlar ve operasyonel stoklar göz önüne alındığında, Çin’in en büyük robot pazarına sahip olan ülke olduğunu söylüyor. Gemma ayrıca hiçbir pazarda bu kadar kısa bir sürede, bu kadar dinamik bir yükseliş olmadığını vurguluyor.

Ancak Çin’in gelecek planları arasında, robotların yerini alan işçilerin eğitimi ve iş süreçlerine yeniden katılmalarına yönelik net bir yol haritası bulunmuyor.

Gemma verilerinde ise robot satış pazarında en büyük 5 ülke; Çin, Güney Kore, Japonya, ABD ve Almanya. Özellikle Çin’in, 2020 yılında küresel robot pazarında yüzde 40’lık bir paya sahip olacağı öngörülüyor. 2020 itibariyle Asya ülkelerindeki fabrikalarda 1,9 milyon endüstriyel robotun görev alacağı tahmin ediliyor.

Aslında Almanya gibi marka sahibi ülkelerin, Çin’in üretim gücünü ele geçirmek için başlattığı otomasyon, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 akımı, Çin için de bugünün ve geleceğin en önemli üretim stratejilerinden biri haline geldi. Çin’in bu akımlara kısa sürede uyum sağlaması, zaten ucuz olan iş gücünün daha ucuz, daha hızlı ve daha kaliteli hale gelmesini sağladı.

Burak KESAYAK

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