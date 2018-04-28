Robotlar Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
28.04.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Robotlar Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı

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Robotlar Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilki düzenlenen Uluslararası Teknokent Robot Yarışması, Türkiye, Meksika ve Tunus'tan 284 yarışmacının katılımıyla başladı.

Valisi Vahdettin Özkan, KSÜ Spor Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, yarışmanın şehrin bilim, kültür ve kalkınma alanında daha da ileriye taşınması açısından önemli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, insanlığın ve Türkiye'nin geleceği açısından yapay zeka devriminin önemine dikkati çekerek, kentte bu konuda bir yarışmanın düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu konuya gençlerin ilgisini çekmeye ve motive etmeye her zaman gayret göstereceklerini dile getiren Erkoç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayatımızı daha da kolaylaştırmak için şehrimizin marka değerini yükseltmek için Büyükşehir Belediyesi olarak biz de hem Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hem Ar-Ge Başkanlığı olarak teknoloji ile yakinen ilgilenmekteyiz. Teknolojinin en son modellerini şehrimizde hayata geçirmek için çaba göstermekteyiz. Öğrencilerimizin çabasını çok önemsiyoruz. Sizlerin buradaki gayreti, çabası gelecekte çok önemli övgüye mahzar olacağı inancındayım. Hepinizin yanındayım."  

Robotlar Kahramanmaraşta görücüye çıktı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitenin kurulduğu günden beri bilim, teknoloji ve diğer projelerle amacına uygun çalışmalar sürdürdüğünü dile getirerek, teknoloji geliştirme çalışmalarına bundan sonra daha da fazla önem vereceklerini belirtti.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş de iki gün sürecek yarışmanın "Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Sumo ve Mini Sumo" kategorilerinde yapılacağını söyledi.

Dünya çapında derece almış robotların da yarışa katıldığına dikkati çeken Güneş, "Yarışmayla ilgili çok ciddi, güzel geri dönüşler alıyoruz. Hiçbir aksilik olmadan sorunsuz şekilde yarışma devam ediyor. Japonya'da derece alan, Avrupa'da sumo güreşinde birinci olmuş ve Türkiye'de dereceler elde etmiş arkadaşlarımız da final için mücadele ediyor." diye konuştu.

Elektrik, elektronik, mekatronik, kontrol ve otomasyon, makine mühendisliği ve teknik lise öğrencileri ile robotiğe ilgi duyanları bir araya getiren yarışmada, Meksika ve Tunus ile Türkiye'nin farklı kentlerinden yaklaşık 100 takım  birincilik için mücadele ediyor.

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