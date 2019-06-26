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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
26.06.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

'Robotlar 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir'

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'Robotlar 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir'

İngiltere merkezli analiz şirketi Oxford Economics'e göre, robotlar 11 yılda dünya genelinde imalat sektöründe çalışan 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir.

Şirket işsiz kalacak bu kişilerin, otomasyon nedeniyle hizmet sektöründe de iş bulmakta zorlanacağına dikkat çekti.

Oxford Economics bununla birlikte artan otomasyonun istihdamı ve ekonomik büyümeyi artıracağını vurguladı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkacak gelir eşitsizliğine karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Robotların yükselişi

Şirketin raporuna göre, sanayi sektöründe her robot, 1,6 kişiyi işsiz bırakıyor.

Düşük vasıflı kişilerin sayısının fazla olduğu bölgelerde ekonominin daha zayıf ve işsizlik oranının daha yüksek olduğuna dikkat çeken şirket, bu ülkelerde robotlaşmanın daha fazla iş kaybına yol açabileceği öngörüsünde bulundu.

Raporda "İmalat sektöründe işsiz kalan kişiler, ulaşım, inşaat, bakım ve ofis işlerine yöneliyor. Ancak bu alanlar da otomasyona açık" dedi.

Şirkete göre, aynı ülke içinde otomasyon nedeniyle her bir ilave robot, düşük vasıflı kişilerin sayısının fazla olduğu bölgelerde, yüksek vasıflı bölgelere göre iki kat daha fazla istihdam kaybına yol açıyor. Bu da zaten yükselişte olan ekonomik eşitsizlik ve siyasi kutuplaşmayı artırıyor.

Raporda bir iş ne kadar tekrara dayanıyorsa, işsiz kalma riskinin o kadar arttığı belirtilerek "şefkat, yaratıcılık ve sosyal zekâ gerektiren işlerin onlarca yıl boyunca daha insanlar tarafından yapılacağı" vurgulanıyor.

'İşgücü otomasyona uyum sağlayacak vasıfta olmalı'

Şirket bu nedenle politika belirleyiciler, iş insanları, çalışanlar ve öğretmenlere işgücünün artan otomasyona uyum sağlayabilecek vasıflara sahip olması için çaba harcamaları çağrısında bulunuyor.

Dünya genelinde robotların 2000 yılından bu yana 1,7 milyon kişiyi işsiz bıraktığı tahmin ediliyor.

Bu kişilerin 400 bin'i Avrupa'da, 260 bin'i ABD'de, 550 bin'i Çin'de.

Oxford Economics'e göre, önümüzdeki yıllarda en fazla otomasyon Çin'de yaşanacak. Ülkede 2030'a kadar 14 milyon kişinin işini robotlar alacak.

Bununla birlikte dünya genelinde robotlaşmanın yüzde 30 artması, küresel gayri safi hasılaya 5 trilyon dolarlık ek katkı sağlayacak. Küresel düzeyde yeni istihdam yaratma oranı, lağvedilen işlerin oranına paralel bir seyir izleyecek.

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