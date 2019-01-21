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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Robotik süreç otomasyonuyla rutin görevler robotlara emanet

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Robotik süreç otomasyonuyla rutin görevler robotlara emanet

Teknoloji dünyasında 2019 gündemine robotik süreç otomasyonu damgasını vururken, robotik süreç otomasyonunda önde gelen isimlerden Automation Anywhere Kurucu Ortağı Ankur Kothari bu alanda yaşanacak gelişmeleri açıkladı.

Robotik süreç otomasyonu, 2019 yılında iş dünyasının en fazla ilgi gösterdiği trendlerin başında geliyor. Rutin ve zahmetli işlerin tümünü yazılım teknolojileriyle çözen RPA, üretim endüstrisinden devlet dairelerine uzanan geniş bir yelpazede iş süreçlerini hızlı, kaliteli ve hatasız hale getiriyor. COMPAREX Turkey güvencesiyle Türkiye’de kurumların daha verimli çalışmasına yardımcı olan Automation Anywhere’in Kurucu Ortağı ve CRO’su Ankur Kothari, robotik süreç otomasyonun 2019 yılında iş dünyasına nasıl etki edeceğini anlattı:

"Robotik süreçler denince akla büyük ölçekli şirketler ve endüstriyel kullanım alanları gelir. 2019 ise robotik süreç otomasyonu sayesinde bu gibi kullanımların KOBİ'lere kadar yaygınlaşacağı yıl olacak. Robotik süreç otomasyonlarının belli aşamalarına odaklanan yeni nesil girişimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte hem kurumsal ölçekte hem de daha önce RPA ihtiyacı olduğunu fark etmemiş KOBİ'ler ölçeğinde bir yayılım göreceğiz. Özellikle RPA ile dirsek temasında çalışacak diğer teknolojiler, her ölçekte firmanın çok daha verimli iş süreçlerine kavuşmasında kilit rol üstlenecek.

Devlet dairelerindeki kuyruklar RPA ile azalacak

Kamu sektöründe insan gözetiminde yapılan ve yüksek güvenlik gerektiren tüm işlemler, robotik süreç otomasyonu sayesinde çok daha verimli hale geliyor. Bu durum hata faktörünü sıfıra indirip işin kalitesini arttırıyor ve sürekliliği sağlıyor. Bunun bir çıktısı olarak da yapılan işler daha gerçekçi ve net bir şekilde raporlanabiliyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle kendini sürekli olarak geliştiren robotlar, kurumlardaki hizmet kalitesi sürekli olarak arttırıyor. Ayrıca bu teknoloji sayesinde çalışanlar günlük rutin işlerle zaman kaybetmek yerine kapasitelerini daha yaratıcı ve katma değerli işler için kullanabilme şansına sahip oluyorlar. Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi istenmeyen durumların önüne geçiliyor. Hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan kamu kurumları, rutin ve yorucu işleri robotik süreç otomasyonuna emanet ederek işlerine hız ve verimlilik katıyor.

RPA kullanan şirketler, dışarıya iş vermekten kurtulacak

Günümüz firmaları, işlerini en verimli şekilde yapabilmek için çoğu zaman başka firmalardan destek alıyor. İş yükünün bir kısmını dışarıdan bir firmayla paylaşarak, önem taşıyan işlere daha fazla vakit ayırıyor. Ancak bu iş paylaşma, bir diğer deyişle “outsource” deneyimi, firmalar için ekstra bir gider kalemi oluşturuyor. RPA’nın otomatik hale getirdiği süreçler ise bu durumu değiştiriyor, RPA kullanan firmaların parası cebinde kalıyor.

Dışarıya verilmesi gereken tüm işler, RPA ile kurum içinde çözülerek bütçe tasarrufu yapılabiliyor. Maliyetlerin azalmasıyla birlikte son kullanıcılar, firmanın ürün ve hizmetlerine çok daha uygun fiyatlara sahip olabiliyor. Dahası, tüm kontrol firmanın elinde olduğundan, herhangi bir değişiklik ya da güncelleme anında kolayca uygulanabiliyor, işler her zamankinden hızlı yürüyor.

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, RPA’nın kullanım alanları da günden güne genişliyor. Fabrikalarda görmeye alışık olduğumuz robotik sistemler, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte çok daha ulaşılabilir hale gelerek, potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen küçük işletmeler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Firmalar RPA sayesinde esneklik kazanıyor, düşük maliyetlerle müşterilerine daha kaliteli hizmet veriyor.

Dünya robotik süreç otomasyonu ile altın çağını yaşayacak

Yapay zeka ve makine öğrenmesiyle güçlenen RPA sistemleri, insanlar için zorlu olan işlerin üstesinden kolaylıkla geliyor. Verimliliği maksimum seviyeye çıkaran bu sistemler, aynı zamanda teknolojinin gelişimine de öncülük ediyor. Günümüz işletmelerinin büyük bölümü, işleri kendisi için otomatik hale getirmenin yollarını arıyor. Öte yandan her sektörün kendine özgü problemleri bulunuyor. Bu problemleri RPA teknolojisiyle çözmek isteyen milyonlarca geliştirici, yeni ürün ve hizmetlerle farklı ihtiyaçlara farklı çözümler sunuyor.

Girişimciler, yatırımcılarla birlikte sektörün gelişiminde kilit rol oynarken, teknoloji devleri daha iyi bir dünya için güçlerini birleştiriyor. Teknolojiden maksimum seviyede faydalanmak isteyen 2019 dünyası, yapay zeka ve makine öğrenimiyle birlikte robotik süreç otomasyonlarının gelişimine büyük önem veriyor. Günden güne gelişen RPA ile aynı ürünü çok daha ucuza üreten firmalar, yüksek fiyat performans oranına sahip ürün ve hizmetlerini tüketicilere çok daha uygun fiyata sunuyor. Hayat standartlarımızı yükselten bu teknolojik devrim, yakın zamanda dünyaya altın çağını yaşatacak gibi görünüyor."

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