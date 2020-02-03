Robotik süreç otomasyonu çalışanlara 4 bin saat kazandırdı

Robotik Süreç Otomasyonu ile şirkette yeni bir dönemin başladığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:

“Robotik Süreç Otomasyonu ile arka taraftaki iş süreçlerimizi yazılım botlarıyla dijitalleştiriyoruz. Amacımız, çalışanlarımızın işini kolaylaştırmak, zamanlarını daha verimli kullanabilmelerini sağlamak. Şirketimizdeki yüzlerce iş sürecini inceledik. Bu süreçlerden onlarcasının birbirini tekrar eden hareketlerden oluştuğunu, robotik otomasyona uygun olabileceğini gördük. Bunun üzerine, kendini tekrarlayan, rutin, monoton, girdisi ve çıktısı belli olan standart işlerimizi Octo ile otomatik çalışır hale getirdik. Bir örnek vermek gerekirse, bugün bir müşteriyi faturasızdan faturalıya geçirmek için farklı ekranlarda işlem yapılması gerekiyor. Bu işi Octo’ya bir defa öğretip otomatize ettiğimizde, Octo bu işi çalışanımız adına kusursuzca yapıyor.”

İnsan davranışlarını taklit ediyor

Vodafone’un dijital asistanı Octo, halihazırda şirket içinde teknoloji, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, bireysel ve kurumsal iş birimlerinde kullanılıyor. Vodafone çalışanları, Octo sayesinde, yaratıcılık gerektirmeyen işlerle vakit kaybetmiyor ve bu işlerde Octo’dan yardım alıyor. Octo, insan davranışlarını taklit ederek, günlük rutin işleri çalışanların yerine yapıyor.

Robot sayısını 50’nin üzerine çıkaracak

Vodafone, önümüzdeki süreçte Octo’ya algısal ve bilişsel yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor. Böylece robotları bilişsel yetenek gerektiren, standardın dışında daha karmaşık işlerde ve dolayısıyla daha fazla alanda kullanmayı amaçlayan Vodafone, robot sayısını da 50’nin üzerine çıkarmayı planlıyor. Vodafone’un nihai hedefi ise makine öğrenmesi ile analiz ve karar verme yeteneğine sahip bir Octo yaratmak.



