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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
01.11.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Robot yapan robot dönemi başlıyor!

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Robot yapan robot dönemi başlıyor!

İsveçli robotik firması ABB (Asea Brown Boveri), elektronik ve robotik alanında tanınmış büyük fimalardan. Endüstri 4.0'a yönelik hamleler yapan ABB, Şangay'da gelişmiş bir robotik fabrikası kurarak endüstrinin geleceğine dair vizyonunu da ortaya koyuyor.

Bu fabrikanın ilginç yönü, ürettiği ürünlerin birçok geniş çaplı endüstride üretim araçları olarak kullanılacak olması. ABB'nin Şangay'daki yeni fabrikası, robot üreten robotlar üretecek. Şirket, bu robotların birçok küçük parçasını kapsayan hassas üretim süreci için tek kollu YuMi robotlarına güvenecek. YuMi robotları, daha önce de bir orkestra oluşturarak gösteri düzenlemiş olmaları ile hayranlık uyandırmıştı.

ABB üretim sürecinde ayrıca SafeMove2 isimli yazılımını kapsamlı olarak kullanmayı planlıyor. Yazılım, YuMi modeli üretim robotlarının insan çalışanlarla aynı üretim bandında güvenli olarak çalışmalarını sağlayacak.

chip.com.tr'nin haberine göre ABB'nin açıklamalarına göre, firmanın hedefi, Şangay'daki üretim üssünü dünyanın en gelişmiş robotik fabrikası haline getirmek. Şangay'da inşa edilen kampüs, firmanın yapay zeka araştırmalarına hız vermek adına bünyesinde bir Araştırma-Geliştirme merkezine dahi yer veriyor olacak. Bu sayede fabrikanın çıktısı olacak olan üretim robotları, otomobil ve elektronik alanında üretim yapan birçok Çinli şirkete daha gelişmiş üretim süreci inşa etme imkânı sağlayacak.

Çin, İsveçli robotik devi için ABD'den sonraki ikinci en büyük pazar olma özelliğini taşıyor. Bu fabrika, İsveçli elektronik devini dünya pazarında çok daha iyi bir konuma taşıyabilir. Şirket, 2020'ye kadar fabrikanın yaklaşık yedi kilometre karelik bir alanını kullanıma açmayı planlıyor.

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