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    Robot Sophia’dan mesaj var: ‘Merhaba Türkiye’

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

    Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, 19 Nisan’da, 5’incisi düzenlenecek Marketing Meetup’a konuk olacak. İlk kez Türkiye’ye gelecek olan Sophia, ziyareti öncesi Türkiye’ye bir video mesaj iletti. Sözlerine ‘merhaba Türkiye’ diye başlayan Sophia, mesajında ilk kez Türkiye’ye geleceği için çok heyecanlı olduğunu söylüyor.

    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komite Üyesi olan ve geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen dünyanın ilk insansı robotu Sophia, Türkiye’ye gelmek için geri sayıyor.

    Hanson Robotics ve Las Vegas Üniversitesi tarafından geliştirilen; son olarak eklenen ünitelerle tam bir bedene kavuşan Sophia, iş zekasına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan Marketing Meetup’ın son konuğu olarak sahneye çıkacak ve merak edilen soruları yanıtlayacak. Pek çok Avrupa ülkesinden önce ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek olan robot Sophia, 19 Nisan ziyareti öncesi bir video mesajı ile duygularını paylaştı. Sosyal paylaşım platformu youtube üzerinden videosu yayınlanan robot Sophia, mesajına ‘merhaba Türkiye’ diye başladı. “19 Nisan’da, sorularınızı yanıtlamak için Marketing Meetup’ta olacağım” diyen Sophia, Türkiye ziyareti için çok heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi. 

    İş dünyası için Türkiye’nin en değerli içeriklerini üretmeyi ve ekosistemi geliştirmeyi amaçlayan; bu doğrultuda 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup’un odak noktası “deneyim” olacak. Uniq İstanbul’da 19 Nisan’da gerçekleşecek buluşmada iş hayatından ulusal ve global dehalar bir araya gelecek.

    Etiketler: teknoloji
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