Robot "Sanbot" erik dalı oynadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriRobot "Sanbot" erik dalı oynadı
GeriTeknoloji Robot "Sanbot" erik dalı oynadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
12.04.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Robot "Sanbot" erik dalı oynadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Robot "Sanbot" erik dalı oynadı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARATUM) tarafından düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması robotların gösterisiyle başladı.

Gökşen Mustafa Yücel Spor Salonundaki açılışta konuşan KARATUM Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır, Kazakistan ve  Gürcistan ile Türkiye'den 13 üniversite, 27 lise ve dengi okulun 217 robotla yarışmaya katıldığını söyledi.

Robotların, Karabük "temalı çizgi izleyen robot yarışması", "sumo robot" ve "mini sumo robot", "safran çiçeği toplayan robot", "yağlı güreş yapan robot" ve "serbest" kategori olmak üzere altı dalda yarışacağını ifade eden Bayır, "Yarışmamızın ülkemizde düzenlenen robot yarışmalarından farkındalığı ve özgünlüğü bulunmaktadır. Yarışmamızda kendi milli güreşimiz olan yağlı güreş yapan robotlar yarışma kategorisiyle dünyada ve ülkemizde ilke imza atacaktır. Ayrıca özellikle Safranbolu ilçemizde yetişen safran çiçeği toplayan mobil robot yarışması da bu yarışmanın özgün değerlerinden biridir." diye konuştu. 

Türkiye'de sanayide kullanılan endüstriyel robot yoğunluğu ortalamasının 10 bin işçi başına düşen robot sayısının 9 olduğunu, dünyadaki robot kullanım yoğunluğu ortalamasının ise 55 olduğunu aktaran Bayır, şöyle konuştu:

"Ulu önder Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için ülkemizin robot ve robot teknolojileri konusunda ve bu teknolojileri kullanma ve geliştirmede mesafe katetmemiz gerekmektedir. Ülkemizin öncelikli alanları arasında yer alan robot ve robot teknolojileri alanında düzenlenen bu yarışmaların önümüzde duran yeni sanayi devrimi endüstri 4.0'ın yapı taşlarından biri olan robotik otomasyon alanına gençlerimizin ilgisinin çekilmesine ve onların cesaretlendirilmesine katkı sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından çizgi izleyen robot Karabük temasıyla hazırlanan pistte gösteri yaparken, dünyanın en pahalı baharatı olan ve Safranbolu'yla özdeşleşen safran bitkisi toplayan robot gösteri sundu.

Sumo ve yağı güreş yapan robotların gösterisinin ardından Teknopark Fuaye Alanı'nda robot sergisi açıldı.

Sergide insansı robot Sanbot, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve diğer protokol üyelerini selamladı. 

Sanbot daha sonra erik dalı oyunu oynadı. 

Öğrenciler tarafından hazırlanan satranç oynayan robot, üç boyutlu yazıcı gibi diğer robotlar yer aldığı sergi, yarın düzenlenecek müsabakalarla sona erecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Robot "Sanbot" erik dalı oynadı

Omnichannel pazarlama Türk markalarını yurt dışına taşıyor

Bitcoin'in değeri bir saatte fırladı!

Apple Music, artık 40 milyonu devirdi!