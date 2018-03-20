“Robot alma, ihtiyacın kadar kirala”

Çalışanların angarya işleri olarak görülen veri girme, bilgilerin sisteme aktarılması, kontrolünün sağlanması gibi manuel ve rutin işlerin tamamını yapabilen robotlar, şirketlere zaman tasarrufu sağlarken; dijital dönüşüm süreçlerini de ekonomik olarak tamamlamalarına zemin hazırlıyor. BimSA müşterilerine verdiği süreç danışmanlığı ve otomasyon hizmeti ile dijitalleşme yolculuklarına katkı sağlıyor.

Robot satın almanın maliyetli olduğunu ve danışmanlık hizmeti olmadan tek başına bir anlam ifade etmediğini belirten BimSA Genel Müdürü Tunç Taşman, “Robot kiralama, şirketlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaçları olduğu kadar hizmet almalarını kolaylaştıran, danışmanlık hizmeti sayesinde operasyonel süreçlerin hatasız bir şekilde ilerlemesini sağlayan bir yöntem. Robotu satın almak oldukça maliyetli. Ayrıca bu robotun, yani yazılımın nasıl kullanılacağı da çok önemli. Eğer yazılımı doğru kullanacak bir uzman kadro oluşturmak istenirse de, ekstra maliyete katlanılması gerekiyor. Şirketler buna sıcak bakmıyor. Bizim modelimizin tercih edilmesinin en önemli nedenleri, müşterilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretmemiz, yazılımın efektif kullanılmasını ve zaman tasarrufu sağlamamız. Rutin işlerin tamamını çalışanın üzerinden alıyor, beyaz yakalıya nitelikli iş üretebileceği zamanı yaratıyor, onu angarya olarak tabir edebileceğimiz işlerden kurtarıyoruz. Hata oranı yüzde 0. Yeni iş gücü olarak nitelendirebileceğimiz robotlar365 gün, 7/24 aralıksız çalışabiliyor. Şirketler de robotu kullandıkları dakika kadar ödeme yapıyor. Dolayısıyla hem zamandan, hem de bütçeden tasarruf etmiş oluyorlar” şeklinde konuştu.

Rutin işlerin dijitalize edilip yazılıma yüklenmesi sonucunda, şirketler manuel işlerini bireysel çalışmayla kıyaslanamayacak denli hızlı tamamlama imkanı elde ediyorlar. BimSA’nın “Yeni İşgücü Çözümleri”nin bir diğer önemli özelliği de “İzleme ve Hata Yönetimi Hizmeti”. Bu sayede hatalar eş zamanlı fark ediliyor, yazılıma yükleniyor ve bir daha tekrarlanmaması sağlanıyor.