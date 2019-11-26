Riot Games'ten 2 milyon dolar ödüllü festival
Riot Games, 5 -7 Aralık 2019 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'ta Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk resmi etkinliğini düzenliyor. Deneyimsel aktivite alanları, turnuvalar ve konserleri içeren Nexus adındaki festivalde, toplam 2 milyon dolarlık para ödülü verilecek.
Riot Games, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk etkinliğinde, konserler, farklı aktivite alanları, hediyeler ve turnuvalarla dolu bir organizasyona imza atıyor. Nexus Festivali kapsamında Riot Games, toplam 2 Milyon Dolar değerinde para ödülü dağıtacak. Oyun dünyasındaki en büyük para ödüllerinden birini sunan festival kapsamında 6 farklı turnuva düzenlenecek.
Bu turnuvalarda Sihirdar Vadisi rekabetinde toplamda 1 milyon 500 bin ABD Doları, Cosplay yarışmasında 200 bin, Teamfight Tactics turnuvalarında 200 bin ve son olarak bire bir turnuvalarda 200 bin ABD Doları değerinde para ödülü verilecek. Turnuvalar, influencer ve oyuncular olmak üzere iki ayakta düzenlenecek.
League of Legends’ın büyülü dünyası “Runeterra” temasıyla düzenlenecek festival kapsamında dünyaca ünlü popüler sanatçılar, muhteşem şovlar eşliğinde sahne alacak. Konserler haricinde güne renk katacak Piltover laser tag, Thresh hook, Runeterra Jigsaw Puzzle gibi toplam 23 farklı aktivite ve mini oyun katılımcıları bekliyor. Ziyaretçiler için gün boyu eğlence ve bol etkileşim vaat eden Nexus’a fiziksel olarak 50 bine yakın oyun severin katılması bekleniyor. Festival ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiye nexusarabia.leagueoflegends.com/en/ adresinden ulaşmak mümkün.
“League of Legends’ta Arapça dil desteği üzerine çalışıyoruz”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye ve MENA Bölge Müdürü Onur Tamer: “Uzun süredir hayalini kurduğumuz Nexus festivali, oyuncu odaklı yaklaşımımızın önemli bir göstergesi. Turnuvalar, konserler ve birbirinden farklı aktivitelerle sürükleyici bir şova dönüşeceğine inandığımız Nexus festivali ile ayrıca League of Legends’ın amatör turnuvalardaki en büyük ödüllerinden birini veriyoruz. Riot Games olarak her zaman oyuncularımızın sesine kulak vererek, onlara en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu vesile ile League of Legends’ta Arapça dil desteği üzerine çalıştığımızı da duyurmak isterim. Bu yerelleştirme ile birlikte bölgedeki gücümüzü daha da arttıracağımıza inanıyorum” dedi.
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