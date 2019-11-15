Legends of Runeterra için 'Keşif Gezisi' başladı
Riot Games’in 16 Ekim’de duyurduğu stratejik kart oyunu Legends of Runettera (LoR), ikinci ön izleme dönemiyle oyunseverlerin karşısına çıktı. Riot Games, yeni bir karar alarak, 14 - 19 Kasım 2019 tarihleri arasında sürecek 2.önizleme dönemini başlattı.
Oynanışı beceri ve yaratıcılık gerektiren yeni kart oyunu Legends of Runeterra, 2020 yılında hem mobil hem de PC’lerde oynanmaya hazır hale gelecek. Geliştirme aşaması devam eden LoR, bu süreç devam ederken aynı anda oyuncularla da buluşuyor. Bu kapsamda Riot Games, oyuncuların yeni oyunun ilk halini görmesi için birinci ön izleme dönemini 16-22 Kasım arasında gerçekleştirmişti. Gelişmelerin hızlı bir şekilde topluluğa sunulacağı ikinci dönemin amacı da oyuncuların tepkilerini görmek, geri bildirimlerini almak ve bu bildirimlere göre ilerlemek.
“Keşif Gezisi” 19 Kasım’a kadar devam ediyor
Yeni kartların ve farklı yeniliklerin olacağı, Riot Games’in “Keşif Gezisi” olarak adlandırdığı bu dönem, oyuncuların ne kadar çok farklı taktiklerle zafere ulaşabileceğini de gösterecek. 14 Kasım saat 19:00’dan, 19 Kasım saat 19:00’a kadar sürecek bu keşfe ortak olmak isteyen oyuncuların, playruneterra.com/tr-tr/news/lor-announce-faq adresinde anlatıldığı şekilde ön kayıt yaptırması gerekiyor.
Keşif dönemi için 40’tan fazla kart güncellendi
Keşif Gezisi dönemi, oyuncuların oyunu oynamaktan ziyade oyunu keşfedecekleri bir dönem. Bu dönemde 40’tan fazla kart güncellenerek, birçok yenilik getirildi. Bu dönemin başka bir özelliği ise oyuncuların ilerlemesini durdurmadan, karma desteler kurarak kart sistemini daha yakından tanıyabilmesi. Kart sistemini tanındıkça, yapılabilecek hamleler ve stratejiler oyuncunun refleksi haline gelecek ve zafere giden yolda engeller azalacak.
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