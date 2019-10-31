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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.10.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Riot Games, yeni müzik topluluğu 'True Damage'i duyurdu

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Riot Games, yeni müzik topluluğu 'True Damage'i duyurdu

Riot Games, geçen yılın küresel müzik fenomeni K/DA'den sonraki ikinci sanal müzik grubu True Damage'ı duyurdu. Kendilerine has müzik ve moda tarzlarına sahip sanatçıların bir araya gelerek oluşturduğu müzik grubu True Damage, 10 Kasım'da gerçekleşecek League of Legends Dünya Şampiyonası Finali'nde Becky G, Keke Palmer, (G)I-DLE'dan Soyeon, Duckwrth ve Thutmose'un canlı performansıyla hayat bularak, oyuncuların beğenisine sunulacak.

True Damage sanal müzik grubu, League of Legends'ın (LoL) Qiyana, Senna, Akali, Ekko ve Yasuo adlı şampiyonlarından oluşuyor. Grubunun üyeleri olan şampiyonlara, ünlü sanatçılar Becky G, Keke Palmer, (G)I-DLE'dan Soyeon, Duckwrth ve Thutmose hayat vererek, 10 Kasım’daki League of Legends Dünya Şampiyonası Finali'nde GIANTS parçasını seslendirecekler. True Damage, Fransa'nın Paris şehrinde bulunan AccorHotels Arena'da gerçekleştirilecek Dünya Finali açılış töreninde, saat 15.00'da izleyicilerle buluşacak. Şampiyonların kostümleri ise aynı gün satışa çıkacak. 

League of Legends oyunu, 2009'daki çıkışından beri dünyanın en popüler bilgisayar oyunlarından biri ve esporun lideri haline geldi. Her yıl 13 bölgesel ligin en iyi League of Legends takımları Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Bu yıl Berlin'de başlayan şampiyonanın eleme aşaması Madrid'de, finaliyse 10 Kasım'da Paris'te gerçekleşecek. Geçen yılki Dünya Şampiyonası'nı toplam 99.6 milyon kişi izledi.

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