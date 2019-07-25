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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
25.07.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Retweet butonunun mucidi: 'Dört yaşındaki bir çocuğun eline dolu bir silahı verdik'

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Retweet butonunun mucidi: 'Dört yaşındaki bir çocuğun eline dolu bir silahı verdik'

Twitter'da kullanıcıların gönderdiği mesajların yeniden paylaşılmasını sağlayan 'retweet' butonunu 10 yıl önce geliştiren yazılımcı Chris Wetherell, "Dört yaşındaki bir çocuğun eline dolu bir silahı verdik" diyerek bu icadından pişman olduğunu söyledi.

ABD'deki Silikon Vadisi'nin gözde geliştiricilerinden Chris Wetherell, Buzfeed haber sitesine verdiği röportajında 2009 yılında Twitter için icat ettiği retweet butonu yüzünden sosyal medyanın 'bozulduğunu', buna bir çare bulunması gerektiğini belirtti.

Google'ın haberlerinin derlendiği Google Reader uygulaması için çalışırken dönemin Twitter CEO'su Evan Williams'ın davetiyle Twitter'a gelerek retweet butonun geliştiririlmesini sağlayan Wetherell, bu yüzden yalan ve sahte haberlerin çok hızlı yayıldığını ve Twitter'da linç kampanyalarının önünün alınamadığını düşünüyor.

Bugün henüz isminin açıklanmadığı yeni bir girişimin ortak kurucularından olan Wetherell, ilk başta bu özellik sayesinde toplumda çok iyi temsil edilmeyenlerin sesi olacaklarını düşünürken daha sonra retweet butonuyla insanların düşünmeden paylaşım yapmasının önünün açtıklarını anladığını aktarıyor.

Bu buton icat edilmeden önce başka mesajları paylaşmak için kopyala-yapıştır yapmanız gerekiyordu; genellikle de mesajın başına RT harfleri konuluyordu.

'Linke tıklamayanlar retweet edemesin'

BuzzFeed'e konuşan Twitter CEO'su Jack Dorsey de retweet özelliğinin değiştirilebileceğini düşünenler arasında.

Dorsey, retweet dahil olmak üzere birçok konuda değişiklikler yapabileceklerini söylerken yorum eşliğinde retweet yapmanın mesajların dolaşıma girmeden önce üzerinde düşünülmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Buzfeed haberinde retweet butonunun tamamen kalkmasının çok gerçekçi olmayabileceği aktarılıyor.

Onun yerine Wetherell'ın önerisi, zarar veren mesajları çok sık paylaşan hesaplardan bu özelliğin kaldırılması.

ABD'deki MIT Üniversitesi'nde yanlış bilgilendirme üzerine çalışan David Rand'e göre ise çaren tweet'teki linke tıklamayanların retweet yapmasının engellenmesi olabilir.

Rand'a göre bu insanların yavaşlamasını ve paylaşmadan önce düşünmesini sağlayabilir.

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