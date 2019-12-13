Resident Evil 3 geliyor! Çıkış tarihi belli oldu

Ödüllü Resident Evil 2’nin izinden giden ve 94 milyondan çok satan bu serinin en sevilen oyunlarından biri olan Resident Evil 3, Raccoon City hikayesini tamamlamak için bir kez daha Capcom’un RE Engine oyun motoruyla canlanacak. Resident Evil 3 video oyunları tarihinin en ikonik kadın kahramanlarından biri olan Jill Valentine’ın, acımasız biyolojik silah Nemesis tarafından takip edilirken çökmekte olan Raccoon City’den kaçışını konu alıyor. Oyuncular önceden Project Resistance ismiyle bilinen çevrimiçi asimetrik çok oyunculu oyun Resident Evil Resistance sayesinde Raccoon City’de daha önce anlatılmamış Umbrella deneylerine de katılabilecekler. Resident Evil 3 PlayStation 4, Xbox One X’in de dahil olduğu Xbox One konsol ailesi ve PC için 3 Nisan 2020’de çıkacak.

Resident Evil 3 ecza firması Umbrella Corporation tarafından geliştirilen bir biyolojik silah olan T-virus’un korkunç biçimde yayılmaya başladığı kabusun ortasında geçiyor. Oyunda hem aşırı derecede ölümcül, hem de tam bir zeka küpü olmak üzere tasarlanan dev insanımsı biyolojik silah Nemesis’i, S.T.A.R.S. üyesi Jill Valentine’ı amansızca avlamaya çalışırken göreceğiz. Oldukça güçlü silahları ve mutasyona uğramış vücudunu gizlemek için büründüğü siyah giysiyle Nemesis hedefine ulaşmaya çalışırken yolda karşına çıkan her tür engeli parçalayacak, ezecek ve yok edecek.

Jill’in korku dolu kaçışı, kendisini çok satan Resident Evil 2’deki olayların başladığı zamana götüren o panik dolu saatlerde geçecek. Heyecanlı çatışmalar ve çözülmeyi bekleyen bulmacalar, Raccoon City’nin çöküşünün yürek burkan hikayesinin son bölümünü oyunculara sunacak. Orijinal oyunun korkutucu mekanları ve yeni içerikler, Resident Evil™ 7 biohazard, Resident Evil 2 ve Devil May Cry 5 gibi oyunlara da HD grafikler ve modernleştirilmiş oynanış mekanikleriyle can veren RE Engine motoru ile daha önce görmediğiniz şekillerde karşınıza çıkacak.





Aksiyon dolu tek kişilik hikayeye eşlik eden Resident Evil Resistance ise bu yılın başlarında Tokyo Game Show’da tanıtılan, asimetrik 4’e karşı 1 multiplayer oyun modunun ismi. Perde arkasında Deha rolünde oyuncular bir dizi ölümcül deneyde, Annette Birkin gibi Resident Evil serisinin ünlü karakterlerinin rolüne bürünebilecekler. Ortamı manipüle edecek ve Hayatta Kalanları tuzağa düşürmek için elinizdeki kartlarla ortalığa yaratıklar yerleştirecek, tuzaklar kuracak, güvenlik kameralarını silah olarak kullanacaksınız. Deha rolündeki oyuncular seride ilk kez G-Birkin ve Tyrant gibi elit biyolojik silahları kontrol edebilecekler. Bunun karşısındaysa dört Hayatta Kalan birlikte çalışarak silahlarını ve özel yeteneklerini kullanacak ve zaman dolmadan bu deneyden kaçmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Resident Evil 3 PlayStation 4, Xbox One X’in de dahil olduğu Xbox One konsol ailesi ve PC için 3 Nisan 2020’de çıkacak.