Resident Evil 2: Remake oyuncuları için ücretsiz genişleme paketi yolda
Capcom'un bu yıla damga vurması beklenen oyunu Resident Evil 2 Remake oyuncuları için Capcom'dan müjdeli bir haber geldi: Oyuna gelecek genişleme paketine ücret ödemeyeceksiniz!
Capcom'un Resident Evil 2: Remake isimli oyunu şimdiye kadar yayınlanan yeniden çevrim oyunlara pek benzemiyor. Capcom oyun üzerine hayli mesai harcadı ve atmosferden oynanışa kadar pek çok şeyi değiştirdi. Genelde Remake oyunlar grafiklerin ve görsellerin iyileştirilmiş versiyonlarından ibaret oluyor. Fakat Resident Evil 2 Remake, adeta yeni bir oyun havasında geliştirildi diyebiliriz.
Nitekim oyunun oynanış süresi de bu durumu gözler önüne seriyor. Normalde orijinal Resident Evil 2, 5 – 6 saat arası sürüyordu. Fakat oyunun remake versiyonunun yaklaşık olarak 20 saat süreceği açıklandı.
Diğer yandan oyuna yeni bir genişleme paketi de geliyor. İşin güzel tarafı ise bu paket için oyuncuların herhangi bir ek ücret ödemek durumunda kalmayacak olması. 15 Şubat'ta oyunu satın alan herkese ücretsiz olarak verilecek olan Ghost Survivors modunda, 3 farklı 'ya böyle değil de böyle olsaydı' senaryosuyla, Raccoon City'ye hiç ulaşamamış 3 talihsiz ruhun hikayesine tanıklık edeceğiz.
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