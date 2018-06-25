Resident Evil 2 için sistem gereksinimleri belli oldu
E3 2018'de duyurulan ve çıkış tarihi olarak 2019'un Ocak ayı gösterilen Resident Evil 2: Remake'i PC versiyonunda oynayacak olan oyuncular için sistem gereksinimleri yayınlandı.
Resident Evil 2'nin yenilenen versiyonu Resident Evil 2 Remake, Steam'de ön siparişe açıldı. 25 Haziran 2019 tarihinde çıkış yapacak Resident Evil 2 Remake'nin sistem gereksinimleri de belli oldu.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz / AMD FX-6300 ya da fazlası
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2GB)
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 ya da fazlası
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 (3GB)
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