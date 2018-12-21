Resident Evil 2 demo görüntüleri yayınlandı
Yılların efsane oyun serisine yeni bir halka daha ekleniyor. Resident Evil 2 demo çok yakında oyuncuların karşısına çıkacak. Peki bu kez bizi nasıl bir Resident Evil bekliyor?
Efsane yıllar sonra geri dönüyor, Resident Evil 2 geliyor. Demonun Microsoft Store'daki ismi "Resident Evil 2 1-Shot Demo" şeklinde belirtilmiş. Yapılan açıklamalarda oyuncuların demoyu yalnızca 30 dakikalık bir süre için deneyebilecekleri belirtiliyor. Eğer ölürseniz demo sonlanmayacak ancak 30 dakikanın ardından oynamayı bırakmak zorunda kalacaksınız.
Resident Evil 2 Remake, Capcom'un 1998 yılında yayınladığı Resident Evil 2'nin her şeyiyle yeniden geliştirilmiş versiyonu. Capcom, orijinal hikayeye genel anlamda sadık kalındığını ancak yine de hikayede bazı değişikliklerin olduğunu belirtiyor.
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