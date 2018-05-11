Republic of Gamers Maximus Formula serisinin 10 yılı gözler önüne serildi

Asus ROG platformunun etkili üyesi Maximus Formula'nın 10. yılına özel kutlama etkinlikleri "Kazanma Formülünüz" kampanyası kapsamında başladı ve global çapta düzenlenecek olan etkinliklerin Türkiye ayağı gerçekleşti. Asus Türkiye OPBG Teknik Pazarlama Uzmanı Can Us'un katılımlarıyla hazırlanan organizasyonda, 2008 yılından bu yana hizmet veren Maximus Formula ailesinin 9 farklı modeline yer verildi.

Maximus Formula

2008 yılında kullanıcılara sunulan ilk Maximus Formula anakartı, üzerinde Maximus Extreme'den izler taşıyordu. Bünyesinde bulundurduğu ısı blokları, hız aşırtma özellikleri ve özel ses kartı ile ilk Maximus Formula, o dönemin oyuncularına yüksek performanslar sunuyordu.

Maximus II Formula

İkinci nesil Maximus Formula'da şirket, ilk defa mevcut ROG logosunu kullandı. Ayrıca, ısı bloklarındaki bakır renkleri, yerini gri ve siyaha bıraktı.

Maximus III Formula

2010 yılında ise üçüncü nesil Maximus Formula ortaya çıktı. Kartın ortasına eklenmiş arka aydınlatmalı bir ROG logosu, eski modellerdeki mavi ve beyaz yuvaların yerine kullanılan siyah ve kırmızı renklerle birlikte endüstri için ikonik bir hal alan renk temasına kavuştu. Ses trendleri de değişiyordu. Çevrimiçi oyunlar odaklanmış ses gerektiriyordu, bu yüzden oyuncular çok kanallı hoparlörlerini kulaklıklarla değiştirmeye başladılar. Dahili SupremeFX IV ses kartı, birçok geniş menzilli kulaklığı çalıştırabilecek bir amfiye sahipti.



Maximus V Formula

Intel'in arka arkaya yonga setleri çıkarmasıyla birlikte üretim aralığı bir IV Formula için çok kısaydı.Bu nedenle dördüncü nesil Maximus Formula'nın yerine beşinci nesil Maximus Formula tanıtıldı. Sıvı soğutma giderek popüler bir hal alıyordu ve meraklılar daha temiz görünen kasalar istiyorlardı. Bu nedenle Maximus V Formula da sıvı veya hava ile soğutulabilen, hibrit tasarımlı bir VRM ısı bloğuyla donatıldı. Ayrıca yuvalardan kazanmak için önceki modellerin ses kartı, radikal şekilde yeniden tasarlanmış dahili bir ses çözümüne dönüştü ve yeni performans standartları belirlendi.



Maximus VI Formula

Şirket, altıncı nesil Maximus Formula için değişimlere gidildiğini söylüyor. ROG zırhı, kasaların gösteri standartlarına yükselmesini sağlarken, kartın arkası da çelik bir arka plaka ile yapısal olarak güçlendirildi. CrossChill hibrit soğutma ise yeni sıvı soğutma sistemleri için G1/4” girişlerini benimsedi. Dahili ses ise özel bir DAC ve daha güçlü bir kulaklık amfisiyle birlikte HiFi kulaklıklara kristal netliğinde ses sunmak için büyük bir adım atmış oldu.

Maximus VII Formula

Yedinci nesil Maximus Formula'da ise bir önceki nesle göre iyileştirmeler yapıldı. CrossChill hibrit VRM ısı bloğu, ısı aktarımını iyileştirmek için bakır bir sıvı kanalıyla yenilendi. Yuvalar ve girişler basit ve etkili görünüş değişikliklerine sahipken, önceki modellerin beyaz kapakçıkları yerini uygun renkli olanlara bıraktı.

Maximus VIII Formula

RGB aydınlatma ve monokrom tema Maximus VIII Formula'da ön plana çıkarken, meraklıların sistemlerini istedikleri renkle sunmaları sağlandı. İlk defa EK'daki sıvı soğutma uzmanlarıyla çalışarak, Formula'nın hibrit sıvı bloğunun kullanıcılara hada iyi bir performans sağlaması hedeflendi.

Maximus IX Formula

Dokuzuncu nesil Maximus Formula anakartında ise detaylara önem verildi. Dahili giriş çıkış kalkanında iyileştirmeler yapılarak, DIY'ciler için kolaylık ve tüm kasalara yerleştirilebilme mümkün hale geldi. Bir önceki modelden farklı olarak Maximus IX Formula, dahili güç tuşları ve PCIe yuva kapakları için ekstra RGB aydınlatma bölgelerine sahip oldu.

Maximus X Formula

Şu anda tüm bu anlatılan anakartların başında olan Maximus X Formula, gösteri kasaları için hazırlandı ve özenli bir şekilde en iyi performansı sunması için çalışmalar yapıldı.