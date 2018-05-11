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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.05.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

Republic of Gamers Maximus Formula serisinin 10 yılı gözler önüne serildi

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Republic of Gamers Maximus Formula serisinin 10 yılı gözler önüne serildi

Asus'un oyuncular için geliştirdiği ROG platformunda yer alan Maximus Formula'nın 10. yılına özel kutlamaların Türkiye ayağı, Asus Türkiye OPBG Teknik Pazarlama Uzmanı Can Us ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte gerçekleşti.

Asus ROG platformunun etkili üyesi Maximus Formula'nın 10. yılına özel kutlama etkinlikleri "Kazanma Formülünüz" kampanyası kapsamında başladı ve global çapta düzenlenecek olan etkinliklerin Türkiye ayağı gerçekleşti. Asus Türkiye OPBG Teknik Pazarlama Uzmanı Can Us'un katılımlarıyla hazırlanan organizasyonda, 2008 yılından bu yana hizmet veren Maximus Formula ailesinin 9 farklı modeline yer verildi. 

Republic of Gamers Maximus Formula serisinin 10 yılı gözler önüne serildi

Maximus Formula

2008 yılında kullanıcılara sunulan ilk Maximus Formula anakartı, üzerinde Maximus Extreme'den izler taşıyordu. Bünyesinde bulundurduğu ısı blokları, hız aşırtma özellikleri ve özel ses kartı ile ilk Maximus Formula, o dönemin oyuncularına yüksek performanslar sunuyordu.

Maximus II Formula

İkinci nesil Maximus Formula'da şirket, ilk defa mevcut ROG logosunu kullandı. Ayrıca, ısı bloklarındaki bakır renkleri, yerini gri ve siyaha bıraktı. 

Maximus III Formula

2010 yılında ise üçüncü nesil Maximus Formula ortaya çıktı. Kartın ortasına eklenmiş arka aydınlatmalı bir ROG logosu, eski modellerdeki mavi ve beyaz yuvaların yerine kullanılan siyah ve kırmızı renklerle birlikte endüstri için ikonik bir hal alan renk temasına kavuştu. Ses trendleri de değişiyordu. Çevrimiçi oyunlar odaklanmış ses gerektiriyordu, bu yüzden oyuncular çok kanallı hoparlörlerini kulaklıklarla değiştirmeye başladılar. Dahili SupremeFX IV ses kartı, birçok geniş menzilli kulaklığı çalıştırabilecek bir amfiye sahipti.

Republic of Gamers Maximus Formula serisinin 10 yılı gözler önüne serildi

Maximus V Formula

Intel'in arka arkaya yonga setleri çıkarmasıyla birlikte üretim aralığı bir IV Formula için çok kısaydı.Bu nedenle dördüncü nesil Maximus Formula'nın yerine beşinci nesil Maximus Formula tanıtıldı. Sıvı soğutma giderek popüler bir hal alıyordu ve meraklılar daha temiz görünen kasalar istiyorlardı. Bu nedenle Maximus V Formula da sıvı veya hava ile soğutulabilen, hibrit tasarımlı bir VRM ısı bloğuyla donatıldı. Ayrıca yuvalardan kazanmak için önceki modellerin ses kartı, radikal şekilde yeniden tasarlanmış dahili bir ses çözümüne dönüştü ve yeni performans standartları belirlendi.

Maximus VI Formula

Şirket, altıncı nesil Maximus Formula için değişimlere gidildiğini söylüyor. ROG zırhı, kasaların gösteri standartlarına yükselmesini sağlarken, kartın arkası da çelik bir arka plaka ile yapısal olarak güçlendirildi. CrossChill hibrit soğutma ise yeni sıvı soğutma sistemleri için G1/4” girişlerini benimsedi. Dahili ses ise özel bir DAC ve daha güçlü bir kulaklık amfisiyle birlikte HiFi kulaklıklara kristal netliğinde ses sunmak için büyük bir adım atmış oldu.

Republic of Gamers Maximus Formula serisinin 10 yılı gözler önüne serildi

Maximus VII Formula

Yedinci nesil Maximus Formula'da ise bir önceki nesle göre iyileştirmeler yapıldı. CrossChill hibrit VRM ısı bloğu, ısı aktarımını iyileştirmek için bakır bir sıvı kanalıyla yenilendi. Yuvalar ve girişler basit ve etkili görünüş değişikliklerine sahipken, önceki modellerin beyaz kapakçıkları yerini uygun renkli olanlara bıraktı.

Maximus VIII Formula

RGB aydınlatma ve monokrom tema Maximus VIII Formula'da ön plana çıkarken, meraklıların sistemlerini istedikleri renkle sunmaları sağlandı. İlk defa EK'daki sıvı soğutma uzmanlarıyla çalışarak, Formula'nın hibrit sıvı bloğunun kullanıcılara hada iyi bir performans sağlaması hedeflendi. 

Maximus IX Formula

Dokuzuncu nesil Maximus Formula anakartında ise detaylara önem verildi. Dahili giriş çıkış kalkanında iyileştirmeler yapılarak, DIY'ciler için kolaylık ve tüm kasalara yerleştirilebilme mümkün hale geldi. Bir önceki modelden farklı olarak Maximus IX Formula, dahili güç tuşları ve PCIe yuva kapakları için ekstra RGB aydınlatma bölgelerine sahip oldu. 

Maximus X Formula

Şu anda tüm bu anlatılan anakartların başında olan Maximus X Formula, gösteri kasaları için hazırlandı ve özenli bir şekilde en iyi performansı sunması için çalışmalar yapıldı. 

 

 

 

 

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