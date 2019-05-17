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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.05.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Renault'tan hızlı ulaşım ve kurye hizmetine yönelik konsept araç

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Renault'tan hızlı ulaşım ve kurye hizmetine yönelik konsept araç

Renault Grubu, kısa yolculuklar için tasarlanan elektrikli ve otonom test aracı EZ-POD'u geliştirdi.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, grup, mikro mobilite kavramı yeniden tanımlanırken hızlı ulaşım ve kurye hizmetine yönelik EZ-POD aracını tasarladı.

Otonom, internet bağlantılı, yüzde 100 elektrikli ve güvenli bir model olarak öne çıkan Renault EZ-POD, elektrikli scooter veya bisiklet gibi düşük hızda mobilite hizmeti sunuyor.

Küçük boyutu, düşük hızı ve dar alanlardaki hareket kabiliyetiyle kullanıcılara kolaylık sağlayan EZ-POD, havaalanları, otoparklar ve alışveriş merkezleri gibi ortamlarda uygun bir taşıma yöntemi olarak öne çıkıyor. Konsept model için bu alanlarda test sürüşleri planlanıyor.

Renault EZ-POD, gelecekte yaya yollarında düşük hız sınırlarında kullanılabilecek, hareket kabiliyeti sınırlı insanları taşımak için değerlendirilebilecek. Ayrıca "follow me good delivery" tipi bir teslimat uygulamasıyla insanlara eşlik edebilecek.

Renaulttan hızlı ulaşım ve kurye hizmetine yönelik konsept araç

Sürücüsüz otonom araçların yeni kullanım alanlarının keşfedilmesini sağlayacak fonksiyonel bir test modeli olan Renault EZ-POD, kullanıcılar, operatörler ve şehirlerden alınacak geri bildirimlere göre geliştirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Robot Otomobil Program Yöneticisi Frederic Auzas, "Bugün kullanmakta olduğumuz otomobilleri, geleceğin otonom araçlarıyla adapte edersek, bu çığır açan modellerin ortaya yeni kullanım ve uygulamalar çıkaracağı kesindir." ifadelerini kullandı.

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