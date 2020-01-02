43 ülkeye teknoloji ihracatı yapan Türk girişim ilk yatırımını aldı

Perakende analitiği alanında çalışan yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, İstanbul Portföy ve BUBA Ventures’ın girişim sermayesi fonu Bosphorist Venture Capital’den ilk yatırımını aldı. 12 milyon dolarlık değerleme üzerinden gerçekleşen Pre-Serie A Yatırım Turu, yılın son ve en önemli teknoloji yatırımlarından biri oldu.

Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden biri olan fonun yatırımıyla birlikte REM People, küresel etkinliğini artırmayı hedefliyor.

3 yılda 40 kat büyüdü

2015 yılında perakende ve teknoloji tecrübesine sahip tekno-girişimciler tarafından kurulan REM People, İstanbul ve Dubai ofislerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Söz konusu girişim, son 3 yılda 40 kat büyüdü. REM People’ın 4 milyon dolarlık cirosunun yüzde 35’inden fazlası teknoloji ihracatından geliyor. REM People, aralarında Canon, Danone Nutricia, Huawei, Kellogg’s, Microsoft, Mondelez, Nestle, P&G, PepsiCo, Red Bull ve Unilever gibi şirketlerin de aralarında olduğu markalara 43 ülkede hizmet veriyor.