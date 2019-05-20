Rekortmen atlet Usain Bolt, elektrikli otomobil tanıttı
Dünya ve olimpiyat rekortmeni atlet Usain Bolt, elektrikli araç sektörüne giriş yaptı. Başarılı sporcuya ait Bolt Mobility adındaki şirket, Paris'te düzenlenen etkinlik kapsamında ilk elektrikli otomobilini tanıttı.
Ünlü atlet Usain Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonasının ardından spor kariyerini noktalamıştı. Hayatında yeni bir döneme girmek istediğini belirten rekortmen sporcu, Bolt Mobility adında elektrikli mobilite şirketi kurarak ilk elektrikli otomobilini tanıttı.
Bolt Nano olarak isimlendirilen araç, oldukça küçük bir boyuta sahip. Biri öne biri arkaya olmak üzere iki kişi taşıyabilen Bolt Nano, değiştirilebilir pil özelliği ile öne çıkıyor. Minik araç, bir otopark yerine 4 adet olmak üzere sığabiliyor.
Yaklaşık 24 kilometre yol yapan müşteriler için tasarlanan Bolt Nano'nun teknik detayları üzerinde pek fazla durulmadı. Şarj işlemi konusunda iddialı olan aracı satın almak istiyorsanız 999 dolar depozito ödemeniz gerekiyor. Elektrikli otomobilin fiyatı ise 10 bin lira.
Spor kariyerim boyunca çok fazla seyahat ettim. Bu sayede, şehirde yaşayan insanların yoğunluk ve trafik sıkışıklığından kaçmak için yardıma ihtiyacı olduğunu gördüm" diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle