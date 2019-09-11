Rekor ölçüde elektrik akımı veren yılan balığı türü keşfedildi
Bugüne kadar tek bir yılan balığı türü düşünülürken yapılan yeni araştırmalar sonucunda 2 yeni yılan balığı türü keşfedildi. Üstelik türlerden birinin rekor ölçüde elektrik akımı verdiği tespit edildi.
İlk kez 1766 yılında İsveçli bilim insanı Carl Linnaeus tarafından keşfedilen elektrikli yılan balığı türü Electrophorus electricus, 250 yıldan fazla bir süre boyunca Electrophorus cinsine ait tek tür olarak biliniyordu. Ancak yeni keşifler ile bu cinse ait 2 tür daha olduğu ortaya çıktı.
Güney Amerika’da Amazon havzasında araştırma yapan bilim insanları, aile ağacını belirlemek amacıyla Brezilya, Surinam, Fransız Guyanası ve Guyana’da toplam 107 yılan balığı inceledi. Yılan balıklarının DNA’sını, vücutlarını, kemik yapılarını ve yakalandıkları bölgeleri inceleyen bilim insanları 2 yeni türün varlığını ortaya çıkardı.
Nature Communications isimli yayında paylaşılan yeni türlerin isimleri Electrophorus varii ve Electrophorus voltai olarak belirlendi.
3 türün görünümleri neredeyse aynı olsa da kafatası ve vücut yapılarında farklılıklar tespit edildi. Örneğin E. voltai türünün kafatasının taşlı nehir yatağında besin bulabilmek ve akıntılı sularda daha hızlı yüzebilmek için bastırılmış bir hal aldığı belirtildi.
Bilim insanları yeni keşfettikleri türleri havuza alıp elektrik akımı değerlerini ölçtüğünde ise yepyeni bir bilgi daha edindi.
Yeni keşfedilen türlerden olan E. voltai’nin 860 volt elektrik akımı verdiğini kaydetti. Daha önceden kaydedilmiş en yüksek elektrik akımı 650 volt değerindeydi.
Karşılaştırma yapabilmeniz için şöyle düşünün: Bir çatalı prize sokarsanız muhtemelen 120-240 volt arası elektrik akımına maruz kalırsınız. Elektroşok tabancasının değeri ise 1200 volt civarındadır.
E. voltai türüne, pili icat eden İtalyan fizikçi Alessandro Volta’nın adının verildiği belirtildi.
Bilim insanlarına göre yılan balığı türleri 3 milyon yıl önce yaşanan Amazon taşkınlarında birbirinden ayrılmış olabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle