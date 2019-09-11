Rekor ölçüde elektrik akımı veren yılan balığı türü keşfedildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriRekor ölçüde elektrik akımı veren yılan balığı türü keşfedildi
GeriTeknoloji Rekor ölçüde elektrik akımı veren yılan balığı türü keşfedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Fotoğraf: AFP / Gizem Aydoğan
11.09.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Rekor ölçüde elektrik akımı veren yılan balığı türü keşfedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rekor ölçüde elektrik akımı veren yılan balığı türü keşfedildi

Bugüne kadar tek bir yılan balığı türü düşünülürken yapılan yeni araştırmalar sonucunda 2 yeni yılan balığı türü keşfedildi. Üstelik türlerden birinin rekor ölçüde elektrik akımı verdiği tespit edildi.

İlk kez 1766 yılında İsveçli bilim insanı Carl Linnaeus tarafından keşfedilen elektrikli yılan balığı türü Electrophorus electricus, 250 yıldan fazla bir süre boyunca Electrophorus cinsine ait tek tür olarak biliniyordu. Ancak yeni keşifler ile bu cinse ait 2 tür daha olduğu ortaya çıktı.

Güney Amerika’da Amazon havzasında araştırma yapan bilim insanları, aile ağacını belirlemek amacıyla Brezilya, Surinam, Fransız Guyanası ve Guyana’da toplam 107 yılan balığı inceledi. Yılan balıklarının DNA’sını, vücutlarını, kemik yapılarını ve yakalandıkları bölgeleri inceleyen bilim insanları 2 yeni türün varlığını ortaya çıkardı.

Nature Communications isimli yayında paylaşılan yeni türlerin isimleri Electrophorus varii ve Electrophorus voltai olarak belirlendi.

3 türün görünümleri neredeyse aynı olsa da kafatası ve vücut yapılarında farklılıklar tespit edildi. Örneğin E. voltai türünün kafatasının taşlı nehir yatağında besin bulabilmek ve akıntılı sularda daha hızlı yüzebilmek için bastırılmış bir hal aldığı belirtildi.

Bilim insanları yeni keşfettikleri türleri havuza alıp elektrik akımı değerlerini ölçtüğünde ise yepyeni bir bilgi daha edindi.

Yeni keşfedilen türlerden olan E. voltai’nin 860 volt elektrik akımı verdiğini kaydetti. Daha önceden kaydedilmiş en yüksek elektrik akımı 650 volt değerindeydi.

Karşılaştırma yapabilmeniz için şöyle düşünün: Bir çatalı prize sokarsanız muhtemelen 120-240 volt arası elektrik akımına maruz kalırsınız. Elektroşok tabancasının değeri ise 1200 volt civarındadır.

 E. voltai türüne, pili icat eden İtalyan fizikçi Alessandro Volta’nın adının verildiği belirtildi.

 Bilim insanlarına göre yılan balığı türleri 3 milyon yıl önce yaşanan Amazon taşkınlarında birbirinden ayrılmış olabilir.  

 

En Eğlenceli Galaxy Note10 UnboxingCansu, Rachel, Burak, Kerim ve Chaby Galaxy ailesinin en güçlüsü Galaxy Note10 serisi ile tanıştı. Hadi gelin hep beraber Galaxy dünyasına şahitlik edelim :) (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle