Rehbere sizi kim nasıl kaydetmiş? Nasıl kayıtlıyım sorusu gündem oldu!

Başkasının telefonunda nasıl kayıtlıyım sorusuna cevap arayanlardan birisiyseniz bahsi geçen uygulamayı yüklemeden önce iki kez düşünün. Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu görmek isteyen on binlerce kişi, akıllı telefonlarına son günlerin popüler uygulaması Get Contact'ı yükledi. Sistem olarak her telefondan bilgi paylaşımını meşru kılan uygulama, beni kim nasıl kaydetmiş sorusuna cevap arayanlara topladıkları bilgileri sunuyor. Pek, rehbere nasıl kaydedildim ve nasıl kayıtlıyım endişesini yaşayan vatandaşlar bu sistemden çıkabilir mi? İşte, numaramı rehbere nasıl kaydetmişler sorusuna cevap arayanlar ve bu sistemden çıkmak isteyenler için detaylı bilgiler

SİSTEM HER CİHAZDAN BİLGİ TOPLUYOR

Basit bir uygulama ve toplanan bilgiler aracılığıyla yükleyenlerin rehberindeki kayıtları kolayca toplayabilen Get Contact, son günlerde popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Google Play Store ve Apple Store üzerinden cihazlara kolayca yüklenebilen uygulama, yüklendiği an itibariyle sizden birçok erişim iznini de talep etmiş oluyor. Telefon rehberinizin iznini tamamen almasının ardından varolan numaraları isim soyisim bilgileriyle birlikte çeken Get Contact, özel bilgilerin paylaşımını da bir nevi meşru kılmış oluyor.

NUMARANIZI BU SİSTEMDEN SİLMENİZ MÜMKÜN

Beni nasıl kaydetmişler merakınızı gidermenizin ardından, uygulamayı artık cihazınızdan silmek istiyorsanız hesabınızı ve numaranızı silmeyi unutmayın.

Öncelikle uygulamayı telefonunuzdan silmeden önce, uygulamanın sol üst köşesindeki menü tuşuna basın. Karşınıza çıkan ekrandan 'GetContact Hakkında' başlığına tıklayın. Hesap ayarları bölümüne tıklayın. Karşınıza çıkan Hesabı sil butonuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan soruya evet diyerek onayı verin. Bu şekilde uygulamayı telefonunuzdan silmeden önce hesabı da silmiş oldunuz.

Hesabınızı sildikten sonra sistemden tamamen çıkmanız için ise aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

Get Contact uygulamasında numarasının olmasını istemeyen kişiler, birkaç ufak işlemin ardından telefon numarasını sistemden silebilir. Telefon numaranızı Get Contact uygulamasından kaldırmak için öncelikle aşağıda yer alan linke tıklayıp, karşınıza gelecek olan ekrana sizden istenen bilgileri girmelisiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra uygulama cep telefonunuza bir doğrulama kodu yollayacak, bu kodu bu sayfada yer alan alana girdikten sonra, cep telefonu numaranız sistemden 24 saat içinde siliniyor.

NUMARA SİLME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

UYGULAMANIN BİRÇOK ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

ARAMA ENGELLEME: İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları raporlayarak diğer Getcontact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Getcontact, gücünü milyonlarca kullanıcısından alır. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.

ÇAĞRI TANIMLAMA: Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

KEŞFET: Getcontact, aynı zamanda harika bir sosyal topluluktur. Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar. Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.