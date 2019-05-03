reeder’ın SIM kart destekli tableti satışa çıktı
Türkiye merkezli teknoloji firması reeder’ın en yeni tablet modeli M7S, satışa sunuldu. İşte özellikleri ve fiyatı...
Yerli teknoloji üreticilerinden reeder, popüler tableti M7S’i Teknosa mağazalarında satışa sundu. Reeder M7S, 3G SIM kart desteği, 4 çekirdekli 1.2 GHz gücünde işlemcisi, 8 GB depolama alanı, 7 inç IPS ekranı ve Android 7.0 işletim sistemi ile dikkat çekiyor.
7 inç ekranı ve gelişmiş donanım özellikleriyle reeder M7S’in arka yüzünde 2 MP, ön yüzünde ise 0.3 MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor.
2000 mAh kapasitesi ile reeder M7S uzun saatler boyunca kullanılabiliyor. 8 GB depolama kapasitesi ek olarak kullanılabilecek microSD bellek kartı yuvası ile artırılabiliyor.
Android 7.0 Nougat desteği
Reeder M7S tablet Android 7.0 Nougat ile yüklü olarak geliyor. En yaygın işletim sistemi sürümlerinden biri olan Android 7.0, yüzbinlerce uygulama ve birçok özelliği destekliyor.
M7S özellikleri
Android 7.0 işletim sistemi
7 inç, 1024 x 600 IPS ekran
1 GB RAM
8 GB dahili hafıza
1.2 GHz 4 çekirdekli işlemci
2000 mAh pil
Arka 2 Megapiksel, Ön 0.3 Megapiksel kamera
Wi-Fi, Bluetooth desteği
SIM kart desteği
3.5mm kulaklık, MicroSD hafıza kartı, MicroUSB Bağlantı yuvaları
118x107.8x 10 mm
260 gr
Yorumları Göster
Yorumları Gizle