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    reeder'dan yeni tablet: M7 Go!

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 08:56 | Son Güncelleme:

    Türkiye merkezli teknoloji firması reeder, yeni tableti M7 Go’yu duyurdu. 7 inç ekran boyutuna sahip olan tablet, hem ön hem arka kameraları, 4 çekirdekli işlemci, 2200 mAh pil gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

    reeder M7 Go, 4 çekirdekli 1.3 GHz gücünde MT8167 işlemcisi, 1 GB RAM, 1024 x 600 piksel 7 inç çözünürlüklü IPS ekranı ve Android 7.0 işletim sistemi ile öne çıkıyor.

    7 inç boyutunda bir ekranı bulunan M7 Go, oyun oynamadan film izlemeye, Sanal Gerçeklik uygulamalarından sosyal medyaya kadar birçok farklı alanda kullanım imkanı sunuyor.

    Tabletin hem ön hem arka yüzünde kamera bulunuyor. M7 Go’nun arkasında 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunurken, ön yüzünde ise 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu iki kamera sayesinde fotoğraf ve video çekilebilirken, birçok uygulamada bu kameralar kullanılabiliyor.

    Tablette yer alan 2200 mAh kapasitesi ile tablet uzun saatler boyunca kullanılabiliyor. Tablette 8 GB depolama kapasitesine ek olarak microSD bellek kartı yuvası ile bu kapasite artırılabiliyor. Sadece 260 gram ağırlığında olan M7 Go tablet, 3.5 mm kulaklık çıkışına sahip.

    M7 Go tablet Android 7.0 Nougat ile yüklü olarak geliyor. En yaygın işletim sistemi sürümlerinden biri olan Android 7.0, yüzbinlerce uygulama ve birçok özelliği destekliyor. reeder M7 Go tablet Turkcell bireysel ses hattı olan abonelere özel faturaya ek ayda sadece 11.96 TL (36 ay boyunca) karşılığında alınabiliyor.

    Etiketler: reeder , reeder m7 go , tablet
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