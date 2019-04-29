Redmi'nin yeni amiral gemisi yolda!
Xiaomi'nin alt markası olan ve adından söz ettirmeyi başaran Redmi, yeni amiral gemisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Çinli şirket tarafından paylaşılan görselde söz konusu telefonun çerçevesiz ve çentiksiz bir tasarıma sahip olacağı görülüyor.
Uygun fiyatlı telefonlarını Redmi markası altında sunan Xiaomi, Mayıs ayı itibarıyla yeni amiral telefonunu gün yüzüne çıkaracak. Snapdragon 855 işlemciden güç alacak telefon çentiksiz ve çerçevesiz tasarıma sahip olacak.
Redmi Başkanı Lu Weibing'in Weibo üzerinden paylaştığı görselde şirketin yeni telefonu hakkında detaylar gün yüzüne çıktı. Çerçevesiz ve çentiksiz tasarıma sahip olan telefon saklanabilen ön kamerayla gelecek.
Bu sayede ekran-kasa oranı en üst seviyede tutulacak. Arka tarafta yer alacak üç kameranın çözünürlükleri ise sırasıyla 48 MP, 8 MP ve 13 MP. Mekanizmalı ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.
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