Redmi Note 7S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı...
Redmi'nin merakla beklenen telefonlarından Note 7S sonunda tanıtıldı. Orta segmente konumlandırılan cihaz bakın ne gibi özellikler sunuyor?
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, fiyat-performans odaklı yeni telefonunu tanıttı. 48 MP kamerasıyla dikkat çeken Note 7S, damla çentikli tasarımı ile beraber başarılı bir ekran-kasa oranı sunuyor.
Snapdragon 660 işlemciden güç alan cihazda, 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı bulunuyor. 6.3 inç boyutunda Full HD+ IPS LCD ekranla gelen Redmi Note 7S, 48 MP ve 5 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip. Ön tarafta ise 13 MP kamera yer almakta.
Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon 4000 mAh bataryadan besleniyor. Kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğinizin bulunduğunu da belirtelim. Redmi Note 7S'in fiyatlandırmasına baktığımızda 3 GB RAM’li versiyonun 956 TL, 4 GB RAM’li versiyonun ise 1.129 TL olduğunu görüyoruz. Tabii bu fiyatlara ülkemizde uygulanan vergiler dahil değil.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle