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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Teknoloji
20.05.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Redmi Note 7S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı...

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Redmi Note 7S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı...

Redmi'nin merakla beklenen telefonlarından Note 7S sonunda tanıtıldı. Orta segmente konumlandırılan cihaz bakın ne gibi özellikler sunuyor?

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, fiyat-performans odaklı yeni telefonunu tanıttı. 48 MP kamerasıyla dikkat çeken Note 7S, damla çentikli tasarımı ile beraber başarılı bir ekran-kasa oranı sunuyor. 

Snapdragon 660 işlemciden güç alan cihazda, 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı bulunuyor. 6.3 inç boyutunda Full HD+ IPS LCD ekranla gelen Redmi Note 7S, 48 MP ve 5 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip. Ön tarafta ise 13 MP kamera yer almakta. 

Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon 4000 mAh bataryadan besleniyor. Kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğinizin bulunduğunu da belirtelim. Redmi Note 7S'in fiyatlandırmasına baktığımızda 3 GB RAM’li versiyonun 956 TL, 4 GB RAM’li versiyonun ise 1.129 TL olduğunu görüyoruz. Tabii bu fiyatlara ülkemizde uygulanan vergiler dahil değil. 

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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