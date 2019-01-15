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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.01.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Redmi Note 7 ilk ayında 1 milyon satacak

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Redmi Note 7 ilk ayında 1 milyon satacak

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde dünyaya duyurduğu 48 megapiksel kameralı telefonu Redmi Note 7 için oldukça iddialı. Şirket, cihazın ilk ayında 1 milyondan fazla satmasını bekliyor.

Xiaomi'nin alt markası Redmi marka yeni bir telefon geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Cihazın en önemli özelliği ise 48 MP kamerası ve buna rağmen belirlenen düşük fiyat etiketi oldu. Çinli telefon üreticisine göre Redmi Note 7 iddialı bir telefon ve 30 gün içinde 1 milyonun üzerinde bir satış adedi bekleniyor. Cihazın fiyatının 150 dolardan başladığı düşünüldüğünde aslında çok uzak bir hedef gibi durmuyor.

3 GB RAM ile birlikte 32 GB depolama alanı sunan Redmi Note 7'nin bu modeli 147 dolara satın alınabilirken, 4 GB RAM'li 64 GB depolama hafızası sunan model tercih edildiğinde fiyat etiketi 177 dolara çıkıyor. Aynı şekilde 6 GB RAM + 64 GB depolama hafızası istiyorsanız da fiyat 206 dolar. Yani bu cihazların en pahalısı 206 doları geçmiyor.

6.3 inç'lik ekranla gelen ve 1080x2340 Full HD+ çözünürlük sunan Redmi Note 7, 186 gram ağırlığında. Snapdragon 660 işlemciden güç alan cihazın üç farklı RAM'li modeli bulunuyor: Bunlar 3 / 4 ve 6 GB. Arka yüzünde 48 MP arka kamera yer alan ve ikinci kamera olarak da 5 MP kamera kullanan cihazın ön yüzünde ise 13 MP kamera bulunuyor. 

Redmi Note 7 ilk ayında 1 milyon satacak


4000 mAh batarya kullanan Redmi Note 7, Android 9 Pie güncellemesi yüklü olarak kullanıcılara geliyor. 

Diğer yandan parmak izi güvenliği, yüz tanıma ve Gorilla Glass 5 cam teknolojisi de yine cihazın öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçı. 


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