Redmi Go satışa çıkıyor, fiyatına kimse inanamıyor

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, Android Go programına Redmi Go telefonlarıyla dahil oldu. 5 inç'lik küçük bir ekranı olan telefon, 1280x720 piksel çözünürlük sunuyor. Diğer yandan Snapdragon 425 işlemciden güç alan telefonda 1 GB RAM yer alırken, dahili hafıza ise sadece 8 GB. Ancak microSD kart desteği sayesinde toplam hafızaya 128 GB ilave edilebiliyor.



Cihazın arka yüzünde HDR teknolojisini destekleyen 8 MP kamera bulunuyor. Ön yüzde ise bir adet 5 MP kamera yer alıyor. 3000 mAh batarya kullanan Redmi Go telefonlar, Android 8.1 Oreo (Go Edition) yüklü olarak satışa sunulacak.



Gelelim fiyatına... Cihazın Avrupa genelinde fiyat etiketinin 80 euronun üzerinde olmaması bekleniyor.