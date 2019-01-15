Red Dead Redemption yıllar sonra PC'ye geldi
Yılların efsane oyun Read Dead Redemption’ın ilk sürümünü emülatör sayesinde artık bilgisayar üzerinden oynayabileceksiniz.
Geçtiğimiz günlerde PS4 emülatörü RPCS3 ile birlikte God of War 3 bilgisayar üzerinden oynanabilir hale gelmişti. Şimdi ise oyun severlerin vazgeçilmezi Read Dead Redemption’ı Xbox emülatörü Xenia ile bilgisayar üzerinden oynayabileceksiniz.
Konsol üzerinde oynanan oyunları bilgisayardan oynamak isteyen kullanıcıların yardımına emülatörler koşuyor. Fakat güçlü donanıma sahip bilgisayara sahip olsanız bile bu tür emülatörlerde anlık dolmalar ve takılmalar sıkça görülüyor. Bu sorunların çözülmesi halinde daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabileceğimiz aşikar.
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