Red Dead Redemption sonunda 18 milyonu da devirdi!
Son günlerde sıkça konuşulan ve 8 yıldır oyuncular tarafından dört gözle beklenen Red Dead Redemption, henüz satışa sunulmasının üzerinden çok geçmeden 18 milyon lisanslı satış rakamına ulaşmayı başardı.
Red Dead Redemption 2, beklenenden de öte ilgi görüyor, bu da rakamlara yansıyor. İlk 3 günde 725 milyon dolar civarında gelir elde eden oyunun 8 gün içerisinde ise 17 milyon civarında kopya sattığı ifade ediliyor. Bu rakam ilk oyunun toplamda elde ettiği satışlardan daha fazla ve sadece 8 gün içerisinde gerçekleşti.
Take Two yeni oyunun yıl sonuna kadar başarısını arttırarak sürdüreceğine inanıyor. Bu bakımdan yıl geneli gelir beklentisi de yükseltildi. RDR2 rakamları ilk olarak dördüncü çeyrek mali raporlarında görünecek. Ayrıca aynı dönemde RD Online yapımı da erişime açılacak.
Firmanın üçüncü çeyrek raporlarına göre ise 492 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 10 civarında artış yaşandı. Dijital satışlardan ise 358 milyon dolar geldi ve yüzde 18 artış görüldü. Gelire en çok katkı yapan NBA 2K19, NBA 2K18, Grand Theft Auto Online, Grand Theft Auto V, NBA 2K Online 2, Dragon City, Monster Legends ve WWE SuperCard oyunları oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle