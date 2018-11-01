Red Dead Redemption 2 sonunda bilgisayara mı geliyor?
Red Dead Redemption 2 yalnızca PlayStation 4 ve Xbox One için bulunuyor. Peki, RDR2 PC'ye gelecek mi?
Açıkçası bunu net şekilde söylemek zor, zira bununla ilgili herhangi net bir bilgi elimizde yok. Ancak takip edebileceğimiz küçük işaretler var. Red Dead Redemption 2'nin mobil uygulaması Companion App'in satır kodlarında ortaya çıkan bu işaretler, oyunun PC'ye gelebileceğini düşündürüyor.
PARAM_companionAutoConnectIpPC
PARAM_Oculus
CommandIsPcVersion (void) 000000000166A12C
Yukarıdaki gibi görülen "PC"ye yönelik kodların ne olduğunu ise Rockstar henüz açıklamış değil. Ancak burada yer alan "PARAM_Oculus" satırının, Red Dead Redemption 2'yi PC'ye getirmesinin yanında bir de Oculus VR desteği verebileceği fikrini uyandırmasıyla heyecan yarattığı kesin. Ancak dediğimiz gibi net bir şey yok.
Öte yandan bu "PC" kodlarının, Red Dead Redemption 2 Companion App mobil uygulamasının masaüstü sürümüne yönelik olabileceği de tartışılıyor.
Red Dead Redemption 2'nin PC sürümüne yönelik tek ipucu bu değil. Bir de daha önce bir Rockstar programcısının sızan Linkedin profili umutlanmamızı sağlamıştı. Hemen yukarıdaki fotoğrafa dikkatli baktığınızda, Red Dead Redemption 2'nin karşısında PC yazdığını görebilirsiniz.
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