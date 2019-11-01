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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.11.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Red Dead Redemption 2 PC sürümünü indirecekler dikkat

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Red Dead Redemption 2 PC sürümünü indirecekler dikkat

Oyun konsollarına çıkmasıyla birlikte uzun süredir PC sürümü beklenen Red Dead Redemption 2, oyuncuların yüzünü nihayet güldürdü ve PC sürümüyle yakında yayında olacak. Ancak oyun, öncesinde ön indirmeye açıldı ve bugünden indirme işlemine başlamanızda fayda var; zira indireceğiniz oyun hayli büyük alan kaplıyor!

Red Dead Redemption 2, 109 GB dosya boyutuna sahip. Yani bilgisayarınıza bu oyunu indirmek istediğinizde internet hızınıza bağlı olarak epey süre beklemeniz gerekecek. Ancak Rockstar Games, bugünden ön indirme yoluyla oyunun indirilmesine imkan veriyor. Oyunu şimdiden indirmeye başlayarak aktif olacağı ana kadar indirmiş olabilir ve oyun aktif hale geldiğinde indirmeyi beklemeden Red Dead Redemption 2'yi oynamaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca oyun yayınlandığında boyutun bundan çok daha yüksek olma ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Rockstar'ın kısa süre önce sunduğu sistem gereksinimleri, oyunun 150 GB alana ihtiyaç duyacağını belirtiyordu. 

5 KASIM'DA PC SÜRÜMÜ GELİYOR

Oyunun Rockstar Games Launcher üzerinde 5 Kasım tarihinde yayımlanması bekleniyor ve Epic Games Store da aynı tarihte oyuna ulaşacak. Ancak Epic Games üzerinde ön yükleme henüz mümkün değil. Steam üzerinde ise kesin yayım tarihi duyurulmadı ama Aralık ayından bahsediliyor.

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