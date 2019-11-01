Red Dead Redemption 2 PC sürümünü indirecekler dikkat
Oyun konsollarına çıkmasıyla birlikte uzun süredir PC sürümü beklenen Red Dead Redemption 2, oyuncuların yüzünü nihayet güldürdü ve PC sürümüyle yakında yayında olacak. Ancak oyun, öncesinde ön indirmeye açıldı ve bugünden indirme işlemine başlamanızda fayda var; zira indireceğiniz oyun hayli büyük alan kaplıyor!
Red Dead Redemption 2, 109 GB dosya boyutuna sahip. Yani bilgisayarınıza bu oyunu indirmek istediğinizde internet hızınıza bağlı olarak epey süre beklemeniz gerekecek. Ancak Rockstar Games, bugünden ön indirme yoluyla oyunun indirilmesine imkan veriyor. Oyunu şimdiden indirmeye başlayarak aktif olacağı ana kadar indirmiş olabilir ve oyun aktif hale geldiğinde indirmeyi beklemeden Red Dead Redemption 2'yi oynamaya başlayabilirsiniz.
Ayrıca oyun yayınlandığında boyutun bundan çok daha yüksek olma ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Rockstar'ın kısa süre önce sunduğu sistem gereksinimleri, oyunun 150 GB alana ihtiyaç duyacağını belirtiyordu.
5 KASIM'DA PC SÜRÜMÜ GELİYOR
Oyunun Rockstar Games Launcher üzerinde 5 Kasım tarihinde yayımlanması bekleniyor ve Epic Games Store da aynı tarihte oyuna ulaşacak. Ancak Epic Games üzerinde ön yükleme henüz mümkün değil. Steam üzerinde ise kesin yayım tarihi duyurulmadı ama Aralık ayından bahsediliyor.
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