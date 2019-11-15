Red Dead Redemption 2 PC sürümü satışa çıktı! Peki performansı nasıl?
Dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2, PC üzerinden de artık oynanabiliyor. Peki oyuncular, popüler oyunun PC performansını nasıl buluyor?
Red Dead Redemption 2'nin PC performansını daha iyi anlayabilmek için farklı sistemlerde deneyimledik ve farklı sonuçlarla karşılaştık. Öncelikle oyunun sistem gereksinimlerini paylaşalım sonrasında ise test sonuçlarına göz atalım:
Oyunun istediği minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde. Özellikle 150GB depolama alanı dikkat çekici:
Minimum:
OS: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)
İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300
Bellek: 8GB
Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB veya AMD Radeon R9 280 3GB
HDD Alanı: 150GB
Ses Kartı: DirectX uyumlu
Önerilen:
OS: Windows 10 - Nisan 2018 Update (v1803)
İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1500X
Bellek: 12GB
Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 4GB
HDD Alanı: 150GB
Ses Kartı: DirectX uyumlu
chip.com.tr'de yer alan habere göre gerek NVIDIA RTX gerek AMD Radeon tarafından ekran kartlarıyla test edilen Red Dead Redemption 2, elbette en iyi performansı RTX 2080 ile alınmasını sağlıyor. Bu noktada Red Dead Redemption 2'nin RTX destekli bir oyun olmadığını söyleyelim.
Red Dead Redemption 2'yi Full HD, 2K ve 4K çözünürlüklerde pek çok ekran kartıyla test ettik. NVIDIA RTX 2080 Ti, RTX 2080, RTX 2070 Super, RTX 2060 Super, Radeon RX 5700 XT ve Radeon RX 5700 ekran kartlarında koşturduğumuz RDR2'yi 4K çözünürlükte oynamayı düşünüyorsanız 60 FPS'in altına razı gelmeniz gerekebilir.
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