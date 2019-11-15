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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.11.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Red Dead Redemption 2 PC sürümü satışa çıktı! Peki performansı nasıl?

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Red Dead Redemption 2 PC sürümü satışa çıktı! Peki performansı nasıl?

Dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2, PC üzerinden de artık oynanabiliyor. Peki oyuncular, popüler oyunun PC performansını nasıl buluyor?

Red Dead Redemption 2'nin PC performansını daha iyi anlayabilmek için farklı sistemlerde deneyimledik ve farklı sonuçlarla karşılaştık. Öncelikle oyunun sistem gereksinimlerini paylaşalım sonrasında ise test sonuçlarına göz atalım: 

Oyunun istediği minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde. Özellikle 150GB depolama alanı dikkat çekici:

Minimum:

OS: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300

Bellek: 8GB

Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB veya AMD Radeon R9 280 3GB

HDD Alanı: 150GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen:

OS: Windows 10 - Nisan 2018 Update (v1803)

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 12GB

Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 4GB

HDD Alanı: 150GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

chip.com.tr'de yer alan habere göre gerek NVIDIA RTX gerek AMD Radeon tarafından ekran kartlarıyla test edilen Red Dead Redemption 2, elbette en iyi performansı RTX 2080 ile alınmasını sağlıyor. Bu noktada Red Dead Redemption 2'nin RTX destekli bir oyun olmadığını söyleyelim.

Red Dead Redemption 2'yi Full HD, 2K ve 4K çözünürlüklerde pek çok ekran kartıyla test ettik. NVIDIA RTX 2080 Ti, RTX 2080, RTX 2070 Super, RTX 2060 Super, Radeon RX 5700 XT ve Radeon RX 5700 ekran kartlarında koşturduğumuz RDR2'yi 4K çözünürlükte oynamayı düşünüyorsanız 60 FPS'in altına razı gelmeniz gerekebilir.

Red Dead Redemption 2 PC sürümü satışa çıktı Peki performansı nasıl

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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