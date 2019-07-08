Red Dead Redemption 2 PC sürümü satışa çıkacak mı?
Satışa sunulduğu ilk günden bu yana oyunculardan büyük ilgi gören, oyun konsollarında pek çok oyunu ardında bırakmayı başaran Red Dead Redemption 2'nin PC sürümü uzun zamandır bekleniyor. Peki böyle bir sürüm olacak mı? Yapımcı şirketin hedefinde ne var?
PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsolları için satışa sunulan; ancak PC sürümünden haber alınmayan Red Dead Redemption 2 için bekleyiş sürüyor. Rockstar Games'in Social Club kaynak kodunda ise ilginç bir detay dikkatlerden kaçmıyor.
Twitter kullanıcısı JakoMako51 tarafından fark edilen (PCGamer aracılığıyla) Social Club kaynak kodu satırında "RDR2_PC_Accomplishments" yazısı gözüküyor. Bu sadece tek bir kod satırı olabilir ancak daha önceki PC söylentileri ile birleştirildiğinde Red Dead Redemption 2'nin PC'ye gelme yolunda olduğunu düşündürüyor.
Daha önce de Rockstar Games çalışanı olan Nan Ma, LinkedIn profilinde görevini RDR 2’nin PS4, Xbox One ve PC sürümleri üzerinde çalışıyor olarak güncellemişti.
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