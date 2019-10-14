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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Red Dead Redemption 2 PC için sistem gereksinimleri belli oldu

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Red Dead Redemption 2 PC için sistem gereksinimleri belli oldu

Dünyayı kasıp kavuran popüler oyunlardan Red Dead Redemption 2, çok yakında PC için de satışa sunulacak. Peki Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri nasıl olacak? Oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için nasıl bir PC'ye sahip olmak gerekiyor?

 

Oyunun yapımcısı Rockstar, daha iyi gözüken bir deneyimin yanı sıra, Red Dead Redemption 2 PC sürümünün tek oyunculu yanı için yeni içerikler ekliyor. Bu yeni içeriklerin arasında 3 yeni Ödül Avcılığı görevi, 2 yeni Çete Saklanma Yeri, 2 yeni Hazine Haritası, yeni Hikaye Modu silahları, yeni görev 'To The Ends of The Earth', yeni Hikaye Modu atları, 5 yeni takı bulunuyor.

Diğer yandan oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu.

Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri

Oyunun istediği minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde. Özellikle 150GB depolama alanı dikkat çekici:

Minimum:

OS: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300

Bellek: 8GB

Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB veya AMD Radeon R9 280 3GB

HDD Alanı: 150GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen:

OS: Windows 10 - Nisan 2018 Update (v1803)

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 12GB

Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 4GB

HDD Alanı: 150GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

İndirimli ön siparişler Rockstar İstemcisi üzerinde başlamış durumda ama henüz Standart Sürümü satın almak mümkün değil. Red Dead Redemption 2 Special Edition 59,99 dolar fiyatına sahipken, Ultimate Edition ise 79,99 dolara satılıyor. Her iki sürüm de çeşitli kozmetik eşyalar ve oyun güçlendirmeleri, para bonusları ve hikaye modu için bir banka soygunu görevi ile bir saklanma yeri ile beraber geliyor.

Ayrıca Rockstar, Red Dead Redemption 2'yi kendi istemcisi üzerinden sipariş eden oyuncular için klasik repertuvarından iki oyunu da bedava olarak sunuyor. Bu seçeneklerin arasında Grand Theft Auto III, Vice City, San Andreas, Bully, L.A.Noire ve Max Payne 3 bulunuyor.

Epic Games store ve diğer dijital mağazaların ön siparişleri 23 Ekim tarihinde başlayacak ve Steam, oyun 5 Kasım'da yayınlanacak olmasına rağmen Aralık yayımı ile furyaya en son katılan mağaza olacak.

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