Red Dead Redemption 2 PC için ne zaman yayınlanacak?
Oyun konsollarına geldiğinde büyük ilgi gören ve kendi satış rekorunu kıran Red Dead Redemption 2'nin PC sürümünün satışa sunulup sunulmayacağı karmaşası, uzun süredir oyuncuların gündeminde. Ancak oyunla ilgili internete sızan yeni bilgiler, PC sürümü için çok net adımlar atıldığını ortaya koyuyor.
PC'lere gelmesi dört gözle beklenen Red Dead Redemption 2'nin, muhtemelen DX12 desteği ile beraber PC'lere geleceği hakkında yeni ipuçları var. Bu ipuçları, oyuna eşlik eden mobil uygulama RDR2: Companion'da bulunan kodlardan geliyor. Red Dead Redemption 2'nin PC sürümüne dair ilk ipuçları yaklaşık dokuz ay önce, aynı uygulamada bulunmuştu ve veri madencileri, Oculus VR başlığı, PC ve grafik kalitesi ayarlarına yönelik referanslara rastlamışlardı.
Yeni bulguların arasında Direct X Feature Set 12_1'e referans bulunuyor ve bu da Red Dead Redemption 2'nin DX12 desteğine işaret ediyor. Ayrıca grafik seçenekleri arasında, GTA V'in aksine, 'ultra' detay seviyesi otomatik ayarı da bulunuyor. Bu da oyunun PC sürümünün görsellerinin, konsol sürümlerine göre çok daha güzel olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, bir kez daha GTA V'ten farklı olarak, grafik seçeneklerinin kayan çubuklar olması gibi bazı daha küçük parçalar da bulunuyor.
RED DEAD REDEMPTION 2 PC SÜRÜMÜ İÇİN DİĞER BULGULAR
Rockstar Games'in Social Club kaynak kodunda ise ilginç bir detay dikkatlerden kaçmıyor. Twitter kullanıcısı JakoMako51 tarafından fark edilen (PCGamer aracılığıyla) Social Club kaynak kodu satırında "RDR2_PC_Accomplishments" yazısı gözüküyor. Bu sadece tek bir kod satırı olabilir ancak daha önceki PC söylentileri ile birleştirildiğinde Red Dead Redemption 2'nin PC'ye gelme yolunda olduğunu düşündürüyor.
Daha önce de Rockstar Games çalışanı olan Nan Ma, LinkedIn profilinde görevini RDR 2’nin PS4, Xbox One ve PC sürümleri üzerinde çalışıyor olarak güncellemişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle