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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.09.2018 - 08:25, Son Güncelleme:

Red Dead Redemption 2 ile gelen 5 müthiş yenilik

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Red Dead Redemption 2 ile gelen 5 müthiş yenilik

Şüphesiz ki yılın en çok beklenen oyunlarından biri Red Dead Redemption 2. 26 Ekim'de piyasaya çıkacak olan Red Dead Redemption 2'ye çok az bir süre kalmışken, oyunla ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

Kısa bir süre önce Rockstar'ın IGN'e verdiği röportajta, oyuna yeni online modun ekleneceği bilgisini de sizlere aktarmıştık. Red Dead Online ismiyle gelecek olan bu mod, Red Dead Redemption 2'yi takiben 1 ay içinde beta sürümüyle karşımıza çıkacak.

Evet, bizler gibi aranızda da pek çok oyun sever Red Dead Redemption 2'yi fena halde bekliyor. Peki, oyun için heyecanlanmamıza sebep olan 5 neden ne? Sıralıyoruz...

1. Muazzam bir oyun alanı

İlk Red Dead Redemption, yapacak ve görecek pek çok şeyle dolu geniş bir manzara sunmuştu bizlere. Red Dead Redemption 2 ise, açık dünyayı bir sonraki seviyeye taşıyor ve daha sert bir arazi ile başbaşa bırakıyor bizleri. Öyle ki, atılacak yanlış bir adımın sizi uçurumun dibine düşüreceği karla kaplı zirvelerden, Quentin Tarantino'nun The Hateful Eight filmini anımsatacak ölçüde arazilere kadar çok geniş bir skalada geçecek Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 ile gelen 5 müthiş yenilik

Elbette bununla beraber görsellik de muazam olacak. Daha yoğun ve detaylı grafikler, atmosferi gerçekten oyun başındakilere yansıtacakken, eminiz ki sık sık oyunun fotoğraf modunu kullanacaksınız.

2. Çete İlişkileri

Red Dead Redemption 2'de, yalnız kurt John Marston ile atımızı sürdüğümüz ilk oyundan farklı olarak, daha büyük bir çete içinde aktif olarak rol alacağız. Arthur Morgan adındaki bir kanun kaçağını canlandıracağımız oyunda, oyun boyunca kamplarda Van der Linde çetesinin çeşitli üyeleriyle önemli ölçüde etkileşime gireceğiz.

Red Dead Redemption 2 ile gelen 5 müthiş yenilik

Oyunda yalnızca ata binip kurşun harcamayacak, çete üyelerinin mentel durumlarını da gözetmek durumunda kalacağız. Olası bir isyanı engellemek için çete üyelerinin moral durumları bir hayli önemli. Eh, elbette herkesi beslemek de gerekecek. Yani çete üyeleri ile derinlemesine bir ilişkimiz olacak.

Ayrıca, görevler için takımlar oluşturabileceğiz ve büyük soygunlar düzenleyebileceğiz.

3. Seçimler önemli

Red Dead Redemption 2'de yapacaklarınız büyük önem taşıyor. Pek çok noktada karşınıza seçenekler çıkacak. Bir çatışma sonrası düşmanlarınızı rehin alabilecek veya gitmelerine izin verebileceksiniz. Böylelikle oyuna nasıl devam edeceğinizde verdiğiniz kararların büyük önemi olacak. Oyun içinde çevrenizle gündelik etkileşimlerinizi etkileyecek bu seçimler doğrultusunda, ya sevilen biri olacak ya da itibarsız bir hayduttan ötesine varamayacaksınız.

Red Dead Redemption 2 ile gelen 5 müthiş yenilik

4. At ile özel bağ

Red Dead Redemption 2'de, özellikle atınız ile aranızdaki bağın büyük önemi var. Oyuncunun atı ile arasındaki bağı kuvvetlendirmek için bir hayli kafa yoran Rockstar, böylece oyun boyunca size sadık bir at yaratma fırsatı veriyor. Eğer Red Kit'te olduğu gibi ıslık çaldığınızda hemen altınızda bitebilecek bir at istiyorsanız, o halde onunla olan iletişiminize dikkat etmelisiniz.

Bu arada yeni oyunda at artık yük de taşıyabilecek.

Red Dead Redemption 2 ile gelen 5 müthiş yenilik

5. Fazla detay ve geniş gardırop

Rockstar, yeni oyunda daha önce belki de eşi benzeri görülmemiş bir detay seviyesi sunmaya hazırlanıyor. Arthur, yaralandığında veya üstü başı kirlendiğinde bunu net şekilde görebileceğiniz Red Dead Redemption 2'de, Arthur'un saçı sakalı da uzayacak.

Ayrıca Red Dead Redemption 2 geniş bir karakter özelleştirme yelpazesi sunuyor. Artık ayrı ayrı şapka, palto, bot, kemer, pantolon ve daha fazlasını satın alabileceksiniz.

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