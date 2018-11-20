Red Dead Redemption 2 ile benzerlik taşıyan oyunlar
Red Dead Redemption 2 piyasaya çıktı. Eğer oyunu deneyimleme şansına sahip değilsiniz ya da konsolunuzdan uzakta olduğunuzda da vahşi batıdan kopmak istemiyorsanız Red Dead Redemption 2 benzeri mobil oyunlara bakmanızda fayda var!
Six-Guns: Gang Showdown
Gameloft’un yapımcılığını üstlendiği Six-Guns: Gang Showdown, başlı başına bir hikayeye sahip. Oyunun öyküsü ise boğuk sesli ve ciddi bir silahşör kovboy etrafında şekilleniyor. Keşfedilecek büyük bir haritası olan oyun, at sürebilmenize de izin veriyor.
Westland Survival
Yukarıdan kamera bakışlı MMORPG türündeki Westland Survival, kullanıcıları vahşi batılı temalı bir dünyaya bırakıyor ve onlardan hayatta kalmasını istiyor. Madencilik, avcılık, zanaatkarlık ve inşaat işiyle de uğraşabileceğiniz oyunda silahlarla kendinizi savunmanız da gerekecek.
The Lawless
Çizgisel bir ‘rail shooter’ oynanışa sahip olan The Lawless, ters düştüğünüz gangster intikam almanız gereken bir hikayeye sahip. Oynanış ise oldukça basit. Düşmanı gördüğünüzde doğru zamanda ekrana tıklayarak ilerliyorsunuz.
Oddworld: Stranger’s Wrath
Oddworld: Stranger’s Wrath, Dünya’daki 19. yy vahşi batısında geçmiyor olabilir ancak oldukça benzer bir atmosfere sahip. Geniş bir haritaya ve birçok farklı mekana ev sahipliği yapan oyunda iyi bir silahşör olmanız gerekiyor.
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