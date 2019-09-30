Red Dead Redemption 2 için yolun sonu göründü
Milyonlarca oyuncu tarafından uzun yıllar beklenen ve satışa çıktığında rekorlar kıran Red Dead Redemption 2 için olumsuz bir gelişme yaşandı. Oyunu tek kişilik senaryoda oynamak isteyenler için artık yeni bir DLC geliştirilmeyecek. Bu da oyuncuların çok oyunculu (multiplayer) oyunları tercih etmek durumunda kalması anlamına geliyor.
Red Dead Redemption 2 çok oyunculu sistemi tercih edenler için daha keyifli bir oyuna dönecek. Oyunu kendi başına oynayanlar için ise yolun sonu göründü; zira Rockstar Games'te oyunla ilgilenen isimlerden biri olan Katie Pica, konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyunculara çok oyunculu sisteme yönelmeleri çağrısında bulundu. Red Dead Online projesini büyütmek isteyen şirket, oyunun tek kişilik moduna yeni bir DLC çıkarmayı planlamıyor.
Bu nedenle oyunu oynamayı sürdürmek isteyenlerin artık çok oyunculu sistemi düşünmeleri gerekiyor. Red Dead Online adına yapılacak çok işin olduğunu belirten tecrübeli yönetici, yeni etkinliklerin ve karakterlerin ekleneceğini ifade etti. Şirketin tek oyunculu sistemlere pek ilgi göstermediğini belirten Katie Pica, net konuştu.
Kendisi, oyunculara artık Red Dead Redemption 2’den herhangi bir indirilebilir içerik (DLC) beklememelerini tavsiye etti. Buradan anlaşıldığı üzere Rockstar Games’in odaklandığı mecralar, şirkete önemli miktarda gelirler sağlayan GTA Online ve Red Dead Online şeklinde kesinlesmiş oldu.
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