Red Dead Redemption 2 gümbür gümbür geliyor! Üçüncü fragmanı yayında
Yılların beklenen oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2'nin üçüncü fragmanı da yayınlandı. Yeni oyuna ait bu fragman, oyunla ilgili kafamızdaki soru işaretlerini daha da artıracağa benziyor!
Önceki fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla Van Der Lind çetesinin haydutlarından biri olan Arthur Morgan karakterinin hikayesine daha derinden bakıyorduk. Bir haydut olan Morgan, savaşmak ve hayatta kalmak için Amerika’nın engin ve engebeli kalbine doğru ilerliyor. Ancak bu fragmanda görüyoruz ki hikayenin ana kahramanı ilk oyunda olduğu gibi John Marston olacak.
Önceki açıklamalarda, fragmanlardan ve yeni yayınlanan fragmandan da anlaşılacağı üzere Red Dead Redemption 2 ilk oyunun öncesini anlatan bir hikayeye sahip olacak. İlk oyun sınır kapandıktan sonra 1911 yılında geçiyordu. Red Dead Redemption 2 ise oyuncuları 1899 Amerika’sına götürüyor.
Birkaç ertelemenin sonucunda Red Dead Redemption 26 Ekim’de Xbox One ve PlaysStation 4 için yayınlanacak. Oyunun henüz PC versiyonunun çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Red Dead Redemption 2 ilk oyunundan yaklaşık 8,5 yıl sonra oyuncuları kovboy diyarına geri götürecek.
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