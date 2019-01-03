Realme: İsmini bilen yok, 4 milyon telefon sattı!
Çin'den pek çok telefon üreticisi dünya devlerine kafa tutmaya başladı. Huawei ile başlayan hareketlilik Xiaomi ile birlikte daha da büyürken, Türkiye pazarına giren Oppo da piyasanın gidişatının Çin'den yana olduğunu ortaya koyuyor. Peki Realme ismini hiç duydunuz mu? Türkiye'de resmen bulunmasa da dünya genelinde 4 milyondan fazla telefon satmayı başaran bir markadan bahsediyoruz!
Realme, dünya genelinde bilindik bir marka değil; ancak Çin'de 4 milyondan fazla telefon satarak büyük kitlelere ulaşmayı başarıyor. Peki Realme nasıl telefonlar üretiyor? Teknik özellikleri nasıl? 7 ayda 4 milyon telefon satmayı başaran bir şirketin öne çıkan özelliği var mı?
Şirketin bu başarısının nedeni olarak, giriş seviyesindeki akıllı telefon modellerine odaklanması ve fiyat avantajı sunması gösteriliyor. Yani Xiaomi'den bildiğimiz fiyat/performans telefonlarının bir benzerini üretiyor. Bu da beraberinde yüksek satış hacmini getiriyor.
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